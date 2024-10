Elmano acusa Sarto de "terceirizar ineficiência" e fazer "disputa política" com o Estado

Foto: FCO FONTENELE ELMANO concedeu entrevista ontem ao programa O POVO News

O governador Elmano de Freitas (PT), em entrevista ao O POVO News, nesta segunda-feira, 21, comentou sobre as divergências com a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e também criticou a posição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) que declarou apoio ao candidato do PL, André Fernandes. Durante os últimos dois anos, Sarto, por diversas vezes, se mostrou como oposição ao Governo do Estado e chegou a responsabilizar a gestão de Elmano por questões em Fortaleza.

O prefeito chegou a afirmar que Elmano teria lhe recebido apenas uma vez desde o inicio de sua gestão. Na entrevista, o governador rebateu dizendo que Sarto "terceiriza" sua ineficiência. "Encontrei uma pessoa e ela estava brincando: 'o prefeito Sarto ficou escondido, apareceu na eleição, acabou o primeiro turno e ele sumiu de novo. Parece que ele tomou outro chá de sumiço'", refletiu o governador.

E seguiu. "Eu espero que ele possa até dezembro entregar aquilo que ele se comprometeu com o povo de Fortaleza, mas talvez esteja muito empenhado na campanha de apoio à Prefeitura do nosso adversário, porque a turma da Taxa do Lixo está com o candidato com o que nós disputamos a eleição" completou.

Além disso, Elmano alegou que esses "desencontros" entre as gestões se intensificaram com a chegada do ano eleitoral. Em sua visão, Sarto, por ter que concorrer contra um candidato petista, a oposição ao governo estadual serviria para "alavancar" a candidatura. O governador cita que houve situação na qual procurou o prefeito para efetivar parceria para obra da Lagoa da Maraponga, mas que Sarto teria afirmado à imprensa que a obra estava parada por conta do Estado.

"Me parece que não deu certo. Ele queria buscar fazer um conflito com o Estado, todo ponto que tinha na cidade, ao invés dele procurar a gente, de dar as mãos, e, eu toda vida disse que estava disposto a gente dar as mãos. Ele queria fazer uma disputa política para poder colocar no nosso candidato alguma peça que a ele interessava, mas penso eu que o povo deu um resultado muito claro nas urnas. O nosso candidato está no segundo turno e de maneira respeitosa e humilde. E ele tirou 11% dos votos" analisou.

Elmano diz que RC decidiu com "fígado" e oferece "veneno bolsonarista"

Sobre o apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio à candidatura de André Fernandes, o governador disse ter ficado "surpreso" com a posição. Elmano relembrou a postura adotada pelo PT em 2020 na eleição municipal de apoiar o então candidato Sarto para evitar vitória do candidato Capitão Wagner (União Brasil).

"Eu só posso lamentar, porque na política a gente faz escolhas com coração e cabeça, pensando e sentindo. Nesse caso eu só posso achar que o Roberto Cláudio decidiu com o fígado. E geralmente quando você decide com o fígado o que você oferece com a pessoas é veneno. E eu acho que é o que ele está oferecendo para pessoas, um veneno bolsonarista", afirmou.

E seguiu afirmando que, em sua visão, esse apoio trará consequências a Roberto por ter eleitores que discordam da direita bolsonarista. "A campanha feita na época da pandemia contra as vacinas, da perseguição que os bolsonaristas fizeram ao campo progressista, que tudo aquilo se foi porque ele tem um cálculo de poder, que ele quer eleger um prefeito que de repente apoie ele a governador. Só posso lamentar, porque isso sim é fazer política apenas pensando no poder", completou o governador.