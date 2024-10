Elmano celebra aumento "extraordinário" do PT e resultados "apertados" onde houve derrota

Foto: FCO FONTENELE Governador Elmano de Freitas foi entrevistado no O POVO News nesta segunda-feira, 21

Durante entrevista ao programa O POVO News nessa segunda-feira, 21, o governador Elmano de Freitas (PT) celebrou os resultados do PT nos municípios do Ceará, reforçou mais uma vez seu apoio à Evandro Leitão (PT) na corrida do segundo turno e comentou como seria diálogo com André Fernandes, caso o candidato do PL ganhasse em Fortaleza.

Elmano afirmou que "não governa para o prefeito", e sim para a população e respeita a soberania popular. “Tenho que respeitar o voto popular, é meu dever institucional. Agora como participante de um projeto político, espero que o povo de Fortaleza possa refletir e chegar à conclusão que é melhor um prefeito que possa dar as mãos ao governador, dar as mão ao presidente, porque concordam nas políticas públicas” argumentou.

Ao fazer um balanço das eleições municipais pelo Interior, Elmano apontou como um "crescimento extraordinário" do PT por ser o segundo partido que mais elegeu prefeitos no Estado, com 46 prefeituras. Ele apontou que a base de partidos aliados somou mais de 95% das prefeituras do Estado.

Elmano também falou sobre as derrotas nas cidades de destaque, como Juazeiro do Norte, Iguatu e Sobral. Ele projetou uma abertura de diálogo entre PT e União Brasil, inicialmente partidos adversários, mas após passarem a compor a base do Governo Lula (PT) tem firmado uma boa relação com o partido. "Do ponto de vista da base do governo, a oposição não cresceu, o governo cresceu muito", apontou.

O governador disse ainda que as eleições nessas cidades têm um eleitorado petista consistente. E as derrotas foram por diferença pequena. Assim, o PT continuará fortalecendo e dialogando com as regiões. Ao falar de Juazeiro do Norte, ponderou que o deputado Fernando Santana (PT) foi candidato por unificar "todas as forças do partido no município". Ele disputou e perdeu para o atual prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

“Sempre disse ao Fernando que contava com meu apoio. Quero parabenizar pela campanha de nível elevado, e tenho certeza que saiu mais forte do que era antes dessa campanha para prefeito. Agora vamos trabalhar juntos e também trabalhar pelos municípios, porque você trabalha para a população ganhando ou perdendo eleição. E a população percebe essa diferença de quem trabalha apenas quando ganha”, analisou.