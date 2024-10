Ex-prefeito Zé Gerardo e lideranças do PDT de Caucaia declaram apoio a Catanho

Foto: Divulgação/ Assessoria Catanho Ex-prefeito Zé Gerardo e outros nomes do PDT declararam apoio ao candidato Catanho (PT)

Lideranças do PDT em Caucaia, incluindo o líder do partido no município e ex-prefeito Zé Gerardo, anunciaram nesta segunda-feira, 21, apoio ao candidato Waldemir Catanho (PT). O petista disputa o segundo turno contra o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD).

Os membros do partido gravaram um vídeo ao lado do candidato do PT. Zé Gerardo afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria pedido pelo apoio do ex-prefeito. O pedetista ainda destacou que o município teria dívidas e ressaltou o compromisso feito por Lula à cidade.

“Meus amigos de Caucaia, eu estou aqui hoje com Catanho, porque o Lula pessoalmente me pediu para apoiar ele aqui em Caucaia, porque a Caucaia está endividada com mais de R$ 700 milhões e o Lula disse para o Catanho e disse para mim que vai estar por Caucaia [...] Nós queremos, acima de tudo, fazer um compromisso com ele [Catanho] de reerguer Caucaia e só ter caucaiense lutando para desenvolver a nossa terra com ele”, disse.

O candidato do PT agradeceu ao ex-prefeito e pontuou que deixaram de lado “a divergência política” para “colocar Caucaia para frente”.

“Aqui é Caucaia acima de tudo. Nós estamos deixando a nossa divergência política, qualquer tipo de divergência que possa existir e agradeço a compreensão do ex-prefeito Zé Gerardo para a gente colocar Caucaia para frente e não permitir mais o retrocesso”.



No primeiro turno das eleições, Zé Gerardo apoiou a candidata Emília Pessoa (PSDB), que ficou fora do segundo turno por oito votos de diferença em relação a Catanho. No dia 12 de outubro, a tucana declarou apoio a Naumi e chegou a considerar que a sua eleição teria sido “tomada de forma muito brusca”.



Além de Zé Gerardo, Catanho recebeu apoio do ex-prefeito de Caucaia Washington Góis e do atual gestor Vitor Valim (PSB). Entre os colegas de partido, o petista tem Luizianne Lins (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o presidente Lula como aliados.

No município vizinho Fortaleza, PDT e PT seguiram, desde o início da campanha eleitoral, caminhos diferentes. O atual prefeito, José Sarto (PDT), ficou de fora do segundo turno e anunciou neutralidade. A bancada de vereadores do PDT se dividiu, com a maioria ficando ao lado de André Fernandes (PL), que disputa o cargo de prefeito com Evandro Leitão (PT).