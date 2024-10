Vitor Valim diz que próximo prefeito receberá Caucaia melhor do que ele recebeu

Foto: Fabio Lima VITOR Valim, prefeito de Caucaia.

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), afirmou que quem o suceder no comando do município a partir de 1º de janeiro de 2025 encontrará uma cidade muito melhor do que ele encontrou, há quase quatro anos.

"O próximo prefeito vai pegar uma cidade onde não foi feito nenhum novo endividamento, diferente da Caucaia que eu peguei, que paguei precatório de antigos prefeitos, paguei financiamentos de antigos prefeitos, então o próximo prefeito vai pegar uma situação muito mais favorável, na questão de investimentos públicos, de valorização de professor com concurso feito", disse ele ao O POVO, durante evento do PSB na manhã desta segunda-feira, 21.

Estão no 2º turno da disputa o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) - que antecedeu Valim - e Waldemir Catanho (PT), candidato apoiado pelo atual prefeito.

Valim ressaltou feitos da gestão como prova da melhoria na cidade e disse que a população está vendo a necessidade de uma continuação de um projeto de governo, e não um projeto de poder, já que ele não concorre à reeleição.

"O próximo prefeito vai receber uma gestão que não vai precisar reformar 186 escolas, vai pegar uma cidade com ônibus de graça, vai ser um prefeito que vai pegar uma cidade com alunos da rede pública com pontos de internet em casa, com mais de 140 km de interiorização de estradas, vai pegar uma prefeitura com política pública de habitação, com lotes sendo transferidos para a população, para a facção não tomar. E eu espero que o próximo prefeito possa dar continuidade a tudo isso, então espero que seja meu prefeito Catanho", concluiu.