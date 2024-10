André e Evandro reúnem apoiadores em atos na mesma hora e rua em Fortaleza

Foto: Isabelle Maciel/O POVO e Cíntia Duarte/O POVO André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

Na última semana de campanha eleitoral antes do 2º turno, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), realizaram atos robustos de campanha no bairro Jardim Iracema nesta terça-feira, 22. As ações ocorreram simultaneamente na mesma hora e na mesma rua.

O adesivaço de André Fernandes estava marcado para começar às 17 horas na esquina entre as ruas Conselheiro Lafayette e Rio Tocantins, enquanto a caminhada de Evandro Leitão estava marcada para às 17h30min, também na rua Rio Tocantins. Apesar de serem na mesma via, as ações ocorreram a cerca de um quilômetro, seis quarteirões, de distância.

A movimentação no adesivaço de Fernandes se deu ao lado de um prédio com bandeiras do PT e uma faixa “Mulher não vota em André”. Apesar disso, apoiadores do bolsonarista se reuniram na esquina do cruzamento, segurando bandeiras, cantando jingles de campanha e distribuindo adesivos. Estavam presentes homens, mulheres, crianças e até cachorros.

Enquanto as pessoas se reuniam no adesivaço do candidato do PL, a caminhada com Evandro Leitão teve início no começo da rua e seguiu um quarteirão em diante, até dobrar e entrar em outra via do bairro. Antes, um carro de som circulou na região, convidando a população a participar do momento.

Evandro aproveitou a ocasião para fazer um discurso breve e agradecer a presença dos apoiadores, além de ressaltar que esse é o momento da “virada”. “Eu quero agradecer a todos vocês, pelo evento, por esse momento da virada. O importante é que a gente fique nessa mobilização, até domingo, para nós termos uma grande vitória para a população fortalezense”, ressaltou.

O candidato petista ficou em segundo lugar no primeiro turno da eleição, acumulando 34,33% dos votos, enquanto André Fernandes ficou em primeiro lugar, com 40,20%. O uso do termo “virada” faz referência à tentativa de ultrapassar essa diferença. De acordo com a última pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e divulgada na última semana, os dois candidatos estão empatados tecnicamente.

Os atos de André e Evandro não se cruzaram, apesar de uma moto e um carro com bandeira petista terem passado pelo adesivaço do bolsonarista. O veículo chegou a ser cercado pelos apoiadores do candidato do PL, entre gritos e vaias, mas sem maiores intercorrências.

Após uma hora do início da concentração, André Fernandes chegou ao ato de campanha, subiu no carro de som e acenou para seus apoiadores. Depois, ele desceu, sendo acompanhado pelos seguranças, e tirou fotos com o público local. Sinalizadores azuis também foram acionados durante o momento.

Acostumado a discursar nos atos de campanha, Fernandes ficou calado e também não falou com a imprensa. No período da manhã, o candidato relatou em suas redes sociais que estava com um problema na voz. Em seguida, o ato foi finalizado e os apoiadores dispersaram-se na rua.

Na caminhada petista, vereadores e outros nomes políticos seguiram Evandro Leitão nas ruas do Jardim Iracema, acompanhados por um carro de som que entoava os jingles de campanha. O ato também teve o uso de sinalizadores vermelhos e fogos de artifício.

Após o fim da caminhada, o grupo, com a presença do deputado federal André Figueiredo (PDT) e a vice-governadora, Jade Romero (MDB), seguiu para a formação de uma carreata saindo do bairro, indo em direção a Barra do Ceará. O ato chegou a passar pelo cruzamento que tinha acontecido o adesivaço de Fernandes.