Eleições 2024: entenda a polêmica envolvendo a posição de torcidas e clubes em Fortaleza

Foto: Samuel Setúbal André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam acirrado 2° turno na quarta maior cidade do Brasil

A eleição de 2024 em Fortaleza destaca-se por uma questão peculiar, se comparada a outros pleitos. O futebol entrou na cancha política - e vice-versa -, num movimento que perdura a menos de uma semana do 2° turno eleitoral entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) e que comprova que ambos os temas podem se misturar.

Torcidas organizadas e até órgão ligado a um dos grandes clubes cearenses se manifestaram sobre temas ligados ao pleito que ocorre no próximo dia 27.

A discussão político-futebolística ganhou campo, sobretudo, pela trajetória do candidato petista, que foi presidente do Ceará Sporting Club (2008-2015) e passou a ser questionado, na campanha para prefeito, por adversários sobre sua gestão à frente do Alvinegro de Porangabuçu. O tema virou até jingle da campanha de André, utilizado para atacar Evandro e conclamar torcedores a atuarem contra o petista.

De lá para cá, Leitão conseguiu angariar declarações de apoio públicas dentro da esfera esportiva, a partir de torcidas organizadas e seus membros.

Apoio da Cearamor

A Torcida Organizada Cearamor (TOC) declarou apoio à candidatura de Evandro dias antes do primeiro turno, ocorrido em 6 de outubro. O grupo destacou que Leitão “sempre deu ouvidos e estendeu a mão em todo os momentos do ano” e pediu votos de seus associados ao candidato do PT.

“Desde 2014, quando Evandro Leitão lançou sua candidatura (a deputado estadual), optamos por apoiá-lo e, até hoje, estamos nessa luta por uma Cearamor mais valorizada. Nestas eleições municipais, não poderíamos deixar de apoiar quem sempre nos deu ouvidos e estendeu a mão em todos os momentos do ano. Assim, viemos por meio deste pedir o apoio de nossos associados e admiradores à candidatura de Evandro Leitão”, dizia nota da diretoria da organizada alvinegra.

Antes da diretoria da TOC oficializar apoio a Leitão, integrantes da organizada haviam participado da convenção que confirmou o prefeito José Sarto (PDT) como candidato à reeleição, em julho, no colégio Farias Brito Central. À época, foram saudados pelo presidente nacional em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Ceará e responsável por lançar Leitão na política.

Dias depois, integrantes da mesma torcida organizada chegaram à convenção que oficializou Evandro Leitão aos gritos de "Uh, terror, o Evandro é Cearamor".

A despeito da presença nas duas convenções, o presidente da Cearamor, Jeysivan Carlos dos Santos, o "Jey", disse ao O POVO, em agosto, que a torcida é apartidária e que as representações nos bairros têm liberdade de apoiar o candidato que eventualmente escolham.

Já no dia 3 de outubro, às vésperas do 1º turno, a diretoria da torcida manifestou apoio oficial à candidatura de Evandro.

Polêmica com a TUF e o Conselho do Fortaleza

Já nesta semana final de campanha, uma polêmica envolvendo uma torcida organizada e o Conselho Deliberativo do Fortaleza Esporte Clube, deu novo calor à “futebolização” da política na Capital.

Evandro apareceu em uma foto ao lado do então presidente da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), João Paulo, o "Bombado", e de Régis Alves Pires, presidente em exercício da Cearamor. A foto gerou repercussão nas redes sociais e provocou movimentações por parte da própria TUF e do conselho do Fortaleza.

Em nota, a TUF informou ter sido procurada por ambas as candidaturas para ouvir propostas e projetos. Em uma das reuniões, explicou ter sido abraçada à ideia de um mini terminal de ônibus na Arena Castelão, o que atraiu a simpatia da diretoria. Apesar disso, em reunião com todas as lideranças internas a TUF decidiu pela neutralidade no processo eleitoral e que o então presidente se afastaria do cargo.

A foto, no entanto, gerou reação dentro do Conselho Deliberativo do Fortaleza, que publicou nota em colaboração com o perfil oficial do Fortaleza Esporte Clube, no Instagram, rechaçando qualquer eventual apoio a Leitão e o que considerou uso inapropriado da imagem do clube.

A nota, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais, com pessoas que se identificaram como conselheiros discordando do conteúdo publicado pelo conselho e alegando que não foram consultados sobre tal publicação. Bem como os que questionaram a "colaboração" da postagem, que também foi veiculada no perfil oficial do clube na mesma rede social supracitada.

“Durante todo o presente período eleitoral, o Conselho Deliberativo do Fortaleza manteve sua regimental neutralidade. O Fortaleza alberga todos os espectros políticos, o Fortaleza é de todos. No entanto, fomos surpreendidos com a divulgação de uma foto por parte de Evandro Leitão, em que o candidato usa a figura do Presidente da TUF, João Paulo, ao lado de membro da torcida Cearamor. O fato que, por si, já é muito grave pelo uso de cores, marca e símbolos do clube, torna-se desrespeitoso, vil e maldoso por vir à tona justamente no aniversário do clube, durante a celebração”, diz trecho da nota do conselho tricolor.

O comunicado informou ainda que o conselho solicitaria o cancelamento de uma homenagem concedida à organizada. “Ao Conselho, não resta alternativa que exigir a imediata devolução da medalha Alcides Santos ofertada à TUF. A homenagem perdeu o todo o sentido, já que o seu diretor traiu todos os valores que a comenda representa", destacou.

Datafolha

Como são as intenções de voto entre torcedores do Ceará?

Entre os eleitores da Capital que torcem Ceará, há empate técnico. Numericamente, Evandro aparece na frente: 48% contra 46% de André Fernandes, num cenário de muito equilíbrio.

Como são as intenções de voto entre torcedores do Fortaleza?

Já entre os que que torcem Fortaleza, a vantagem é de André. O candidato do PL alcança 51% das intenções de voto. Evandro fica com 43%.No conjunto da pesquisa, a situação apresentada foi de empate técnico. André Fernandes teve 47% das intenções de voto e Evandro Leitão, 45%.

A pesquisa foi realizada em 8 e 9 de outubro e ouviu 826 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, para um intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa Datafolha foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-03752/2024.

Aceno de Lula

Evandro Leitão (PT) tem dificuldade maior entre torcedores do Fortaleza, como mostrou a pesquisa Datafolha. E, na passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela cidade, no último dia 11, Lula falou de futebol e fez afagos à torcida tricolor durante uma entrevista.

"Eu sou admirador do técnico do Fortaleza", disse sobre Juan Pablo Vojvoda. "Eu acho ele muito competente e, quando o Corinthians tentou levá-lo, ele fez bem de não sair [..] Foi um gesto de muita dignidade dele. Um gesto de respeito ao povo do Ceará e ao Fortaleza", afirmou em entrevista exclusiva ao jornalista Jocélio Leal, na rádio O POVO CBN.