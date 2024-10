O que pode mudar nas Casas

SE ANDRÉ FERNANDES

FOR ELEITO:

>> Câmara dos Deputados

SAI: André Fernandes, que renuncia para ser empossado prefeito

ENTRA: Priscila Costa, 1ª suplente de deputado federal do PL

>> Câmara Municipal de Fortaleza:

SAI: Priscila Costa, vereadora reeleita, que é efetivada no mandato de deputada federal, do qual é suplente

ENTRA: Lael Sena, 1º suplente de vereador do PL, que toma posse

SE EVANDRO LEITÃO

FOR ELEITO:

>> Assembleia Legislativa do Ceará

SAI: Evandro Leitão, deputado estadual e hoje presidente da Alece, que renuncia para ser empossado prefeito

ENTRA: Bruno Pedrosa, 1º suplente pelo PDT, partido no qual Evandro foi eleito, é efetivado

ENTRA: na presidência da Alece, é empossado até o término do mandato da Mesa, em fevereiro, o 1º vice-presidente, Fernando Santana (PT), que foi candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, mas foi derrotado. Se a saída do presidente ocorresse a mais de quatro meses do fim do mandato da Mesa, haveria nova eleição para preencher a vaga

SAI: Gabriella Aguiar, deputada pelo PSD, que renuncia para ser empossada vice-prefeita

ENTRA: Apollo Vicz, 2º suplente de deputado estadual do PSD. Ele é efetivado porque o 1º suplente, Simão Pedro, foi eleito prefeito de Orós

>> Câmara Municipal de Fortaleza:

SAI: Apollo Vicz, vereador eleito, que é efetivado deputado estadual

ENTRA: Tony Brito, primeiro suplente do PSD