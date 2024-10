Prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra declara apoio a André Fernandes, candidato em Fortaleza

Foto: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri GLÊDSON Bezerra (Podemos) foi prefeito reeleito de Juazeiro do Norte representtando um bloco de oposição ao Governo do Estado

O prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos), publicou um vídeo nas redes sociais declarando apoio ao candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno contra Evandro Leitão (PT).

Gledson destacou que André enfrenta uma situação semelhante à sua durante a campanha em Juazeiro, destacando que há um cenário de “nós contra eles” criado pela campanha adversária ao candidato do PL.

“Eu tenho certeza que o André Fernandes, com toda a sua jovialidade, sua vontade, com sua garra, determinação, longe dessas amarras, dessa velha política, tem tudo para fazer um mandato exemplar na cidade de Fortaleza”, destacou o prefeito.

Em Juazeiro, Glêdson derrotou um candidato do PT, Fernando Santana, em votação com oito pontos percentuais de diferença em favor do atual prefeito. Ao seu lado, na oposição, houve uma grande união de líderes, mesmo os com antigas divergências. Uma imagem que ganhou destaque durante a campanha foi o da convenção de Glêdson, na qual Ciro Gomes (PDT) esteve no mesmo palanque que líderes do PL.

Após a eleição, o atual prefeito de Juazeiro disse "torcer" por André. Na época, ele disse que para um apoio ele iria "sentar e analisar". Glêdson disse que irá “torcer” por ele e que irá avaliar um apoio à candidatura do liberal.

“Mas lógico que ele conta com a minha simpatia, torcida (..). Eu torço sim, (no entanto) para eu me envolver como apoiador eu (preciso) sentar e analisar”, finalizou, na época, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.