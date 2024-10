André Fernandes faz ato no Pirambu e critica Evandro por ausência em debate

Foto: Taynara Lima/O POVO ANDRÉ esteve em adesivaço no Pirambu após participar de sabatina

O candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) realizou um ato de campanha na noite desta quarta-feira, 23, no bairro Pirambu, em Fortaleza. O início do evento atrasou devido à outra agenda de Fernandes durante o dia. Em discurso, ele aproveitou o momento para criticar a ausência de Evandro Leitão em alguns debates.

De acordo com a agenda oficial divulgada pela campanha de André, o adesivaço estava marcado para ocorrer às 17 horas, no cruzamento entre as avenidas Leste Oeste e Pasteur. Porém, Fernandes acabou atrasando devido a uma entrevista na TV Jangadeiro. O atraso no início do evento chegou a ser comunicado pelo candidato em vídeo publicado nas redes sociais.

Além do atraso de André, por volta das 17h30min, o local do encontro tinha a presença de vários apoiadores do candidato Evandro Leitão (PT) que, na mesma hora, realizava um ato no bairro Planalto Ayrton Senna. O endereço do adesivaço de Fernandes foi alterado para o cruzamento entre as avenidas Leste Oeste e Dr. Theberge.

O candidato chegou ao novo local por volta das 19h45min e foi cercado por apoiadores. Depois de tirar fotos com os eleitores, André fez um discurso rápido e aproveitou a fala para criticar a ausência de Evandro no debate, que se tornou uma sabatina com o candidato do PL. De acordo com a emissora, o petista teria justificado a indisponibilidade devido à conflito na agenda.

“Desculpem a demora. Eu tive que passar agora em uma rápida entrevista, porque, enfim, era para ter um debate. Como o meu adversário fugiu do debate, se transformou em uma entrevista. Evandro ‘fujão’ ou ‘ausente´ Leitão fugiu do debate e, hoje, eu tive que participar dessa entrevista”, disse.

Em seguida, o candidato convidou os apoiadores para o próximo ato de campanha do dia, que estava marcado para às 19 horas, na Barra do Ceará. A quatro dias do segundo turno das eleições, André e Evandro têm intensificado a agenda pela cidade. Na última terça-feira, 22, os dois chegaram a promover atos de campanha na mesma hora e na mesma rua, no bairro Jardim Iracema, porém a cerca de um quilômetro de distância um do outro.

As últimas pesquisas eleitorais mostram os candidatos empatados tecnicamente. Na grande maioria dos levantamentos, André lidera numericamente, porém, nesta quarta, a pesquisa Quaest indicou que Evandro aparece numericamente à frente pela primeira vez, apesar do cenário de empate técnico entre os dois.