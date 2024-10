Durante ato, Evandro comemora resultado de pesquisa

Foto: Isabelle Maciel/O POVO EVANDRO afirmou que campanha não pode cair em armadilha do "já ganhou"

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, realizou caminhada e carreata no bairro Planalto Ayrton Senna nesta quarta-feira, 23. O ato teve início na rua Prefeito Evandro Ayres de Moura. O petista disputa o Paço Municipal contra André Fernandes (PL).

Vestidos de vermelho e balançando bandeiras, os apoiadores seguiram Evandro entre as ruas do bairro, enquanto o candidato petista parava em casas e estabelecimentos para cumprimentar a população e tirar fotos.

Todo o ato foi embalado por jingles da campanha, que reforçam a figura de Evandro Leitão, e citam os times de futebol, Fortaleza e Ceará, que foram utilizados durante todo o período eleitoral pela campanha do petista e de André Fernandes.

No fim do ato, Evandro subiu no carro de som e discursou para seus apoiadores. Ele agradeceu a presença de nomes da política, como vereadores, deputados e prefeitos, e citou a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 23, que aponta, pela primeira vez, o petista numericamente à frente na disputa.

Evandro também chamou André Fernandes de "filho de Bolsonaro" ao falar sobre a pesquisa de intenção de votos. Apesar de estar no mesmo partido e ter construído carreira política ligada ao ex-presidente, a campanha de André tem se afastado da imagem de Jair Bolsonaro (PL).

"Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, eu tenho aqui muitos amigos, vereadores, deputados, prefeitos, lideranças, muito obrigada a cada um. E o povo de Fortaleza aqui, eu quero dizer para vocês que nós temos apenas quatro dias para as eleições. Nós, hoje, passamos o filho do Bolsonaro", destacou.

Na pesquisa Quaest, Evandro aparece com 44% da intenção de votos e André com 42%. O candidato petista oscilou 1 ponto percentual para cima, enquanto seu opositor oscilou 1 pontos percentual para baixo.

Os apoiadores de Evandro gritaram "já ganhou" repetidas vezes, e apesar de agradecer, Evandro reforçou que esse não é o momento de agir como se a eleição já estivesse decidida, e sim de continuar pedindo votos.

"Nós não podemos cair na armadilha de 'já ganhou', não tem eleição ganha até as 17 horas do domingo, por isso temos que ter humildade, por isso temos que continuar os trabalhos", pediu aos seus apoiadores.

Para ele, a sua possível eleição será "uma grande vitória para a população de Fortaleza e uma "lapada no bolsonarismo". Após o discurso, Evandro seguiu em carreata dentro do bairro.