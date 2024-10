Elmano fala em vitória da base se PSD ganhar em Caucaia

Foto: Bianca Nogueira/Especial para O POVO ELMANO tem o PSD como partido de sua base de apoio

O governador Elmano de Freitas (PT) diz considerar "evidente" que uma eventual vitória de Naumi Amorim (PSD) sobre o correligionário Waldemir Catanho, em Caucaia, representa, também, uma vitória da base do governo. A avaliação foi feita ontem, em entrevista ao O POVO durante evento no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza.

"É uma disputa entre dois partidos da base, claramente. A disputa que nós temos o governo contra oposição é em Fortaleza. Em Caucaia, é disputa dentro da base e nós vamos poder, com muito respeito, trabalhar com tranquilidade", disse Elmano. O PSD de Naumi, comandado no Ceará pelo ex-vice-governador Domingos Filho, integra o arco de alianças do governo estadual.

Por lá, a pesquisa AtlasIntel contratada pelo O POVO e divulgada na última segunda-feira, 21, mostrou Naumi na liderança, com 59,9% das intenções de votos válidos. Enquanto Catanho obteve com 40,1%.

Questionado sobre a mais recente pesquisa Quaest relativa a Fortaleza, em que, pela primeira vez, Evandro Leitão (PT) aparece numericamente na frente de André Fernandes (PL), Elmano foi cauteloso.

"Eu avalio que nós vamos disputar voto a voto com muita humildade, e a eleição se decide é na urna. Então, eu vou com humildade, até domingo, trabalhar muito para pedir mais votos para o Evandro, para nós consolidarmos a principal pesquisa que tem: é o resultado da urna", avaliou o governador.

Segundo ele, o foco na reta final da campanha será "intensificar a militância na Cidade inteira", apresentando os candidatos "para a população poder ter os elementos de comparação". "E quando compara, eu tenho muito convencimento, que nós temos a maioria pró-Evandro", finalizou Elmano. (colaborou Gabriela Almeida)