Irmãos de Roberto Cláudio doam R$ 500 mil para campanha de André Fernandes

Foto: FERNANDA BARROS APÓS apoiar Sarto no 1º turno, RC mergulhou de cabeça na campanha de André Fernandes no 2º turno

Prisco Bezerra (PDT) e Geraldo Bezerra, irmãos do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), doaram R$ 500 mil para a campanha de André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno contra Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. RC está apoiando o candidato do PL, após o seu aliado, o prefeito José Sarto (PDT), não ser reeleito.

Cada irmão doou R$ 250 mil para o candidato, por meio de Pix, conforme o site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As transferências foram realizadas na última segunda-feira, 21. Prisco também doara R$ 1 milhão para a campanha de José Sarto no primeiro turno. Ele é suplente do senador Cid Gomes (PSB).

Roberto Cláudio virou figura cativa na campanha de André Fernandes, após ser o principal cabo eleitoral de Sarto na campanha do primeiro turno. Uma das explicações de RC para estar ao lado do candidato do PL é a sua oposição ao que chama de "hegemonia do PT". Apesar do apoio, o ex-prefeito garantiu que não está na campanha por troca de troca de cargos políticos.

Saiba quanto André e Evandro receberam de PL e PT para a disputa do 2º turno em Fortaleza

Em Fortaleza, com o segundo turno tendo representantes de dois dos maiores partidos do país, PL e PT, com acesso a valores bem altos de fundo eleitoral, era de se esperar que houvesse grande aporte financeiro nas campanhas de André Fernandes e Evandro Leitão.

Mesmo com apenas três semanas de campanha no segundo turno, levantamento do O POVO a partir de dados fornecidos pelo TSE mostra que houve grande investimento dos partidos nas duas candidaturas.

André recebeu R$ 2 milhões da direção nacional do PL para este segundo turno. No primeiro, o partido havia garantido ao candidato mais de R$ 13 milhões. Ao todo, a campanha de André arrecadou R$ 15.757.444,44 até o momento.

Evandro recebeu R$ 7,7 milhões da direção nacional do PT para este segundo turno. No primeiro, a legenda disponibilizou cerca de R$ 4,3 milhões, menos do que foi doado pelo PSD (partido da vice na chapa, Gabriella Aguiar), que enviou R$ 4,5 milhões. O Republicanos, que compõe a coligação, também fez doação partidária no primeiro turno no valor de R$ 1 milhão. Ao todo, a campanha de Evandro arrecadou R$ 19.186.029,33 até o momento.