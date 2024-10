André reforça último debate antes da eleição e diz "torcer" para presença de Evandro

Foto: Samuel Setubal André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, em adesivaço na Granja Portugal

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, participou de adesivaço nesta quinta-feira, 24, no bairro Granja Portugal, e reforçou que participação no último debate do segundo turno será realizado amanhã a noite, 25, e por isso estava poupando a voz. Ele aproveitou para afirmar que está "torcendo" para Evandro Leitão (PT), seu opositor, comparecer ao encontro.

"(Vou falar pouco) até para poupar a voz, porque amanhã tem o último debate. Se o meu adversário não fugir, é que ele já fugiu de três, e eu estou torcendo para ele não fugir do de amanhã", destacou André em discurso enquanto estava em cima de um carro de som.

Aos gritos de "eu vim de graça" e "já ganhou", Fernandes comemorou a presença dos apoiadores e ainda fez uma comparação com os atos de Evandro. Ele acusou a campanha petista de pagar os militantes e de usar servidores públicos de prefeituras do Interior para aumentar o públicos dos eventos.

André ainda disse que a presença do público "aumenta" o seu compromisso com a população, e que "vai ser muito bom chegar lá (na Prefeitura) sem dever a presidente, ministro ou governador". "A minha gratidão e a minha dívida é com cada de um vocês", acrescentou.

Após o evento, André participou de ato no bairro Bom Jardim, com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Essa é a segunda vez que o parlamentar mineiro participa de campanha e Fernandes.

André afirma que não tem responsabilidade por falas de Inspetor Alberto

Questionado pelo O POVO sobre uma análise das falas do vereador Inspertor Alberto (PL), que gravou vídeo com ameaças a Evandro Leitão e disse para o candidato "preparar o caixão", André Fernandes enfatizou que não tem responsabilidade pelas falas de apoiadores ou parlamentares.

Inspetor Alberto afirmou que se confundiu e seria "preparar o carvão" ao invés de "caixão". Evandro Leitão registrou um Boletim de Ocorrência contra o parlamentar e o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a Polícia Civil instaurou inquérito policial sobre o caso.

"Se eu fosse me responsabilizar, ou responsabilizar o candidato Evandro Leitão, por falas de apoio ou vereadores, eu estaria nesse momento expondo que ele é apoiado pelo vereador Ronivaldo do PT, que tentou matar a mulher, ou seja, feminicídio", criticou o candidato à Prefeitura de Fortaleza.

Ronivaldo Maia (PSD), que apoia o Evandro Leitão, foi expulso do PT após atropelar uma mulher de 36 anos, com quem mantinha um relacionamento de 10 anos. Ele, no entanto, não foi acusado de feminicídio, após entendimento da Justiça, e é réu por lesão corporal. O político foi candidato a vereador pelo PSD nas eleições municipais de 2024. Ele obteve 3.709 votos e não foi reeleito.