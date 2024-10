Ao lado de Emilia, Naumi celebra apoios e diz manter boa expectativa para eleição

Foto: Cíntia Duarte/O POVO NAUMI em caravana pelo bairro Capuan, ao lado de Emilia Pessoa e a candidata a vice, Priscila Menezes

Candidato a prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) realizou nesta quinta-feira, 24, uma carreata percorrendo o bairro Capuan. Ele foi acompanhado pela deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB), que ficou fora do 2º turno por apenas oito votos a menos que Waldemir Catanho (PT). A três dias do segundo turno, Naumi diz estar com "expectativas altas", visto os números das pesquisas divulgadas na última semana, e que o apoio de Emilia "veio para somar".

Após o primeiro turno com resultado apertado, Emilia declarou apoio a candidatura de Naumi e tem participado de atos de campanha para o segundo turno. Naumi destacou que vê o apoio como forma de ajudar a gestão.

"Recebi o apoio da Emília, também do Coronel Aginaldo, e todos são bem-vindos e vieram para somar. Queremos ir todos até domingo, na hora da votação, sempre motivando as pessoas para que votem em Naumi", reforçou o candidato.

Para Emilia, sua escolha foi de forma democrática e com a participação do povo. "A gente está sentindo nas ruas que houve a união desses dois grupos políticos que hoje se tornam um só. Com a (ex) deputada Érika Amorim, pudemos discutir os nossos planos de governo, adequar, pensando nas pessoas logo que o meu trabalho foi todo feito pelas mãos dessas pessoas", declarou.

O ex-prefeito foi apontado na Pesquisa AtlasIntel na liderança com 59,9% das intenções de votos válidos, enquanto Catanho pontuou 40,1%. Naumi foi eleito prefeito de Caucaia em 2016, mas não conseguiu se reeleger em 2020 contra o atual prefeito Vitor Valim (PSB), que decidiu não concorrer a reeleição no município e apoia a candidatura de Catanho.

Caucaia é o único município além de Fortaleza onde pode haver segundo turno. Nas ruas, Naumi acenou para apoiadores. "Nas ruas, pegando nas mãos, fazendo caravanas e ouvindo a população. Conseguimos alcançar mais pessoas e estamos numa expectativa muito boa", completou o candidato.