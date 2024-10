Disputa em Fortaleza é a mais acirrada entre as capitais do Nordeste no segundo turno

Foto: Luciana Pimenta CENÁRIO DOS 2º TURNO NAS CAPITAIS

A população de 15 capitais brasileiras voltarão às urnas no próximo domingo, 27 de outubro, para definir os prefeitos que comandarão os municípios nos próximos quatro anos. Com empate técnico observado em todas as pesquisas feitas pelo Datafolha e pela maioria dos institutos, Fortaleza é uma das cidades com a disputa mais acirrada.

As regiões com o maior número de capitais no segundo turno são Nordeste e Norte, com quatro cidades cada. No Centro-Oeste são três, enquanto no Sul e no Sudeste, duas cada. Levantamento do O POVO apresenta o cenário eleitoral por região e oferece mais detalhes sobre a situação das disputas nas capitais com base nas pesquisas eleitorais mais recentes.

Raio-X por região

Nordeste e ineditismos no segundo turno



Em Fortaleza, pela primeira vez, o atual prefeito não é reeleito para mais um mandato e a capital é a única do Nordeste em que o embate direto entre PT, com Evandro Leitão, e PL, com André Fernandes, é observado no segundo turno. A disputa entre os candidatos também é considerada a mais acirrada entre as capitais nordestinas, com empate técnico registrado em todas as pesquisas.

Outro marco é observado em Natal, que, pela primeira vez em 12 anos, terá decisão no segundo turno, com Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT) na disputa pelo cargo. Em João Pessoa, é a primeira vez em 24 anos que um prefeito não é reeleito no primeiro turno. Nome conhecido na política paraibana, o atual prefeito Cícero Lucena (PP) aparece nos últimos levantamentos com chances de garantir mais quatro anos no cargo contra o ex-ministro Marcelo Queiroga (PL).

Em Natal, o segundo turno ocorre entre Emília Correa (PL), que lidera as pesquisas eleitorais mais recentes, e Luiz Roberto (PDT), candidato apoiado pelo atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Caso eleita no dia 27, Correa será a primeira prefeita do município.



Sudeste e a corrida pela reeleição

A reeleição está em jogo nas duas capitais onde terão segundo turno no Sudeste. Conforme as últimas pesquisas eleitorais, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera com vantagem em comparação a Guilherme Boulos (Psol). Em Belo Horizonte, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) também aparece a frente de Bruno Engler (PL) em alguns levantamentos, em um cenário de possível virada.



Sul e a continuidade das gestões

No Sul, a população de Porto Alegre voltará às urnas para o segundo turno, que será decidido entre o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) — que chegou a 49,72% dos votos no primeiro turno e também está na frente nas últimas pesquisas — e a deputada Maria do Rosário (PT). Em Curitiba, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) também lidera os levantamentos mais recentes e está na frente de Cristina Graeml (PMB). Após a reeleição de Topázio Neto (PSD) em Florianópolis ainda no primeiro turno, o cenário para as capitais da região é de possível continuidade das atuais gestões.

Norte e a presença do PL

No Norte, o PL está na disputa em três das quatro capitais com segundo turno, porém a sigla aparece na segunda colocação em parte das pesquisas.

Em Manaus, a disputa eleitoral também é acirrada e as pesquisas mais recentes apontam empate técnico entre David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL). Em Belém, assim como observado no resultado do primeiro turno, Igor Normando (MDB) segue na frente de Éder Mauro (PL). Em Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), segundo colocado no dia 6 de outubro, aparece numericamente à frente de Janad Valcari (PL), primeira colocada no primeiro turno, em alguns levantamentos recentes.

Em Porto Velho, a diferença entre Léo Moraes (Podemos) e Mariana Carvalho (União Brasil) é pequena. A pesquisa Quaest do dia 18 de outubro, por exemplo, mostra Carvalho com 43% e Moraes com 42% das intenções de voto.

Centro-Oeste e cenários de empate técnico

Em Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil) tem liderado os últimos levantamentos contra Fred Rodrigues (PL), diferente do observado no primeiro turno. A pesquisa AtlasIntel divulgada na última terça-feira, 22, aponta Mabel com 50,7% dos votos e Rodrigues, 46,6%.

Em Cuiabá, uma das duas capitais brasileiras onde o confronto PT e PL é registrado, as pesquisas mais recentes mostram empate técnico entre Abílio (PL) e Lúdio (PT), levando em conta a margem de erro das sondagens. Campo Grande é a única capital onde duas mulheres estão se enfrentando no segundo turno, em uma disputa entre a atual prefeita Adriane Lopes (PP) e a deputada Rose Modesto (União Brasil), também empatadas tecnicamente.