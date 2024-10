Eleições 2024: 11 mil agentes atuarão na segurança no 2° turno em Fortaleza e Caucaia

Foto: Paulo Cavalcanti / Ascom SSPDS REUNIÃO da SSPDS divulgou plano operacional para o 2º turno

Integrantes das forças de segurança do Ceará lançaram a segunda etapa da Operação Eleição 2024, nesta quinta-feira, 24, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). As ações visam garantir mais tranquilidade nas eleições e maior vazão no fluxo de processos eleitorais no domingo, 27. Em ação, serão 11.076 agentes.

O plano de reforço na segurança começa neste sábado, 25, e se estende ao dia do 2° turno. Representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) e Perícia Forense (Pefoce) divulgaram o plano e destacaram a integração das corporações na operação.

Em meio ao cenário de interferências de facções criminosas no pleito deste ano, o delegado Harley Filho, à frente da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), afirmou que o trabalho é para garantir que a população possa realizar o voto com segurança. “Todo esse planejamento, desde o 1° turno até o 2° turno está muito bem preparado para que haja uma festa da democracia, para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir e realizar o voto com segurança”, apontou.

O delegado Otávio Coutinho, diretor de planejamento e gestão interna da Polícia Civil no Ceará, informou que para o 2° turno do pleito mais delegacias estarão operando. “Abriremos todas as cinco delegacias de Caucaia para dar uma vazão mais célere”, disse.

Em Fortaleza, o número também será maior. “Eram seis plantonistas ordinariamente, passarão a ter 11 a mais”, falou o delegado. O número de delegacias na Capital é quase o triplo da quantidade que funciona habitualmente.

“Nós estaremos presentes com 9.574 policiais militares em Fortaleza e Caucaia. No sábado, estaremos empregando 50% desse efetivo, no transporte das urnas, proteção dos locais de votação e na segurança pública geral”, disse coronel Kilderlan de Sousa, coordenador-geral de operações da PMCE. No domingo, todos os locais de votação terão a presença dos agentes, com suplementação em alguns colégios eleitorais.

A Polícia Militar terá uma atenção especial para casos de perturbação sonora, conforme decisão dos juízes e promotores eleitorais.

A operação ocorre em alinhamento com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Polícia Federal (PF), Ministério Público (MPCE) e outras instituições.

2° turno no Ceará

Fortaleza e Caucaia são as únicas cidades do Estado com possibilidade de 2° turno. Ambas têm o mínimo de eleitores exigidos pela constituição - 200 mil eleitores - para que ocorra uma segunda votação. No país, 33 milhões de brasileiro voltam às urnas no próximo domingo, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).