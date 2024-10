Inspetor Alberto faz vídeo em tom de ameaça a Evandro, que registra B.O. contra vereador

Foto: AURÉLIO ALVES INSPETOR Alberto é vereador de Fortaleza e foi reeleito em 2024.

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) registrou nesta quinta-feira, 24, um boletim de ocorrência (B.O) por ameaça após o vereador Inspetor Alberto (PL) dizer para o petista "preparar teu caixão".

"Fui ameaçado publicamente pelo Inspetor Alberto (...) o vereador de Fortaleza usou palavras de baixo calão e realizou ameaças diretas contra a minha integridade física e a minha vida", diz o registro feito por Evandro na Delegacia do 2° Distrito Policial, ao qual O POVO teve acesso.

As declarações do vereador em tom de ameaça foram registradas em vídeo que circula em aplicativos de trocas de mensagens e redes sociais. O parlamentar é aliado do outro concorrente ao Paço Municipal, André Fernandes (PL). "Leitão, filho da p***, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo", disse o vereador reeleito se referindo ao candidato do PT.

O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha do candidato do PL, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em alusão à disputa eleitoral na Capital. Ao fundo, no vídeo do vereador, aparecem pessoas com bandeiras de campanha de André. Além disso, é possível escutar ao jingle em questão enquanto o parlamentar esbraveja para a câmera.

No B.O. registrado por Evandro, o candidato do PT alega ainda que a fala proferida pelo vereador se trata de "ameaça grave" e que coloca em risco a sua segurança. "Por este motivo, venho registrar esta ocorrência, solicitando as providências cabíveis para a proteção da minha integridade física e moral", justifica Evandro.

Alguns horas depois do registro, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nas redes sociais, que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) investigará o caso. “Diante do grave episódio de ameaça de morte feito por esse vereador de Fortaleza contra o candidato Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, a Polícia Civil do Ceará instaurou inquérito para investigar o fato com absoluto rigor. A democracia deve ser respeitada sempre, e democracia não se faz com violência”, escreveu o chefe do Executivo.

Ao O POVO, Inspetor Alberto disse que se equivocou e trocou a palavra "carvão" por "caixão". O vereador explicou que foi instigado por apoiadores a gravar um vídeo sobre a música da campanha de André que menciona sobrenome do candidato do PT e que, no momento, se assustou com um carro nas proximidades e trocou as palavras. Ainda segundo o parlamentar, a gravação teria ocorrido na noite da quarta-feira, 23.

"O que aconteceu foi o seguinte, eu não estava no evento do André, estava dirigindo para lá. Alguns populares me viram e pediram para tirar fotos. Nesse tempo, estava tocando a musica da 'churrasqueira' e pediram para eu gravar um vídeo sobre a churrasqueira e Leitão. Eu chamei ele de filho da p*** porque estava puto, porque fizeram uma fake news com a minha esposa", contou.

E seguiu: "Então eu tinha combinado com o pessoal de falar do Leitão, da churrasqueira e prepara o carvão, só que tinha um carro atrás de mim, como você pode ver no vídeo, e ele chega atrás de mim e naquele momento eu troquei a palavra. O texto era 'só da Leitão, prepara a churrasqueira, e o carvão, mais ou menos assim", afirma o vereador.

Inspetor Alberto já foi condenado por ato contra Lula

Esta não é a primeira vez que Inspetor Alberto é envolvido em polêmicas por vídeos em tom de ameaça. Ele já foi condenado a indenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por danos morais decorrentes de uma publicação, feita nas redes sociais dele em 2019, em que aparece disparando cerca de 10 tiros contra uma foto do hoje chefe do Executivo.

Na época da divulgação, Alberto trabalhava como assessor parlamentar de Fernandes, que era deputado estadual pelo PSL. Além da retirada do vídeo, a sentença determinou que o hoje vereador pagasse indenização no valor de R$ 5 mil e se retratasse sobre as ofensas, utilizando o mesmo perfil no qual o vídeo foi divulgado. A condenação foi decretada pela 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, em 2021.

Colaboraram Guilherme Gonsalves, Taynara Lima e Vitor Magalhães