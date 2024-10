Luizianne e Evandro realizam atos no mesmo bairro, mas deixam de se encontrar por dois minutos

Foto: Fabio Lima/Montagem O POVO Luizianne e Evandro estiveram em eventos simultâneos no mesmo bairro, mas não se encontraram

Após conclamar apoiadores para evento que uniria as candidaturas petistas de Evandro Leitão (Fortaleza) e Waldemir Catanho (Caucaia), a deputada federal e ex-prefeita da Capital, Luizianne Lins (PT), esteve reunida apenas com o correligionário que concorre à Prefeitura do município da Região Metropolitana.

A parlamentar anunciou que participaria, nessa quinta-feira, 24, do evento que chamou de 'Encontro da Vitória", com mini-carreata e caminhada pela ponte sobre o Rio Ceará - que divide os municípios de Fortaleza e Caucaia - a caminho do Vila do Mar, na Barra do Ceará. No convite, fotos dos dois candidatos petistas.

No início da manhã, a deputada encontrou-se com Catanho do lado caucaiense da ponte e, juntamente com apoiadores, atravessou a pé, no sentido Fortaleza. O evento ao lado do candidato petista em Caucaia terminou do outro lado da ponte, em frente ao Cuca da Barra, obra entregue por Luizianne quando prefeita de Fortaleza.

No caminho, músicas da candidatura em Caucaia e a deputada usando adesivo em referência apenas a Catanho. Entre os apoiadores que acompanhavam, uma ou outra utilizavam algo com referência a Evandro, mas quase 90% dos presentes usavam apetrechos e cantavam músicas apenas em referência a Catanho.

Após poses para fotos em frente ao Cuca, Catanho seguiu para outro evento agendado pela campanha e Luizianne subiu em um buggy, partindo para uma mini-carreata pela Beira-Rio, a caminho do Vila do Mar - outra obra da petista quando prefeita.

A intenção, aparentemente, era encontrar o candidato petista em Fortaleza, Evandro Leitão, ainda ali na Barra do Ceará, onde também realizava ato de campanha. No entanto, quando a comitiva da parlamentar chegou ao local, o grupo de Evandro acabara de sair, dois minutos antes.

A presença de Luizianne em eventos pró-Evandro é algo esperado desde o início da campanha. A única aparição da parlamentar ocorreu na última visita do presidente Lula (PT) a Fortaleza, sendo ovacionada pelo público presente e elogiada pelo governador Elmano de Freitas e o próprio Evandro, mas sem ir ao microfone.

A parlamentar é vista constantemente, porém, nos atos de campanha de Waldemir Catanho, em Caucaia. Mesmo não tendo encontrado Evandro, Luizianne postou nas redes sociais uma foto na carreata, com a frase 'É 13 lá e cá", em referência às duas candidaturas petistas.



Evandro realiza caminhada pela Barra

A caminhada realizada por Evandro Leitão na Barra do Ceará, teve início próximo às 9 horas dessa quinta-feira. Recebido por apoiadores, ele falou sobre algumas de suas propostas, criticou o adversário André Fernandes (PL) e comentou o último resultado da pesquisa Quaest, na qual apareceu à frente pela primeira vez.

Evandro afirmou que em sua gestão a “saúde será prioridade” e destacou ações voltadas para os cuidados primários. “Além de fazer a prevenção com a rede de saúde da família, nós vamos criar novas policlínicas em parceria com o Governo Federal, criar novas UPAs, para que a gente possa desafogar o IJF”, disse.

Ao falar sobre políticas públicas para a primeira infância, Evandro Leitão reforçou a atuação conjunta com o presidente Lula e o ministro da educação Camilo Santana. “Nós iremos implantar centros de educação infantil em nossa cidade, a fim de zerar, nos nossos quatro anos de mandato, todas as filas de creche que temos. Há pais e mães que aguardam meses e anos por uma vaga em uma creche”, destacou.

O candidato citou a criação de um programa para a capacitação de mulheres, chamado “Fortaleza da Mulher”, e criticou André Fernandes, relembrando a condenação do oponente a indenizar em R$ 50 mil a jornalista Patrícia Campos Mello, por ofensas contra ela. “Diferente do meu opositor, que foi condenado por agressão a mulher, nós vamos dar visibilidade e respeitar todas as mulheres de Fortaleza”, complementou.

Evandro Leitão também afirmou que a pesquisa Quaest, na qual aparece com 44% das intenções de voto contra 42% de Fernandes, está retratando “aquilo que está acontecendo nas ruas”. Ele defende que a população começou a se “apropriar” do seu programa para a cidade.

Partindo da rua Senador Robert Kennedy, o evento contou com a presença de alguns deputados estaduais, como Renato Roseno (Psol), De Assis Diniz (PT), Guilherme Sampaio (PT), Larissa Gaspar (PT), Missias Dias (PT) e do candidato à Prefeitura no primeiro turno Técio Nunes (Psol).