Pesquisa Paraná Fortaleza: André 51,6%, Evandro 48,4% nos votos válidos, em empate técnico

SEGUNDO turno em Fortaleza é disputado entre André Fernandes e Evandro Leitão

Pesquisa do instituto Paraná sobre a eleição para prefeito de Fortaleza mostra pequenas oscilações dentro da margem de erro e empate técnico entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 24 de outubro (24/10). Confira:

Pesquisa Paraná sobre 2º turno em Fortaleza

Votos válidos



André Fernandes (PL): 51,6%

Evandro Leitão (PT): 48,4%

André Fernandes aparece com 51,6% dos votos válidos, contra 48,4% de Evandro Leitão.

Votos válidos é a forma como o resultado da eleição será divulgado, e descarta brancos, nulos e indecisos.

A pesquisa ouviu mil eleitores de 20 a 23 de outubro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado por Rede Plus FM e portal CN7. O número do registro na Justiça Eleitoral é CE-03394/2024.

Votos totais

André Fernandes (PL): 47,1% (-0,5)

Evandro Leitão (PT): 44,2% (-0,2)

Branco/nulo/nenhum: 5,1% (+0,3)

Não sabe: 3,6% (+0,3)

(Números entre parênteses indicam a variação nesta pesquisa, realizada de 20 a 23 de outubro, na comparação com a anterior, de 13 a 16 de outubro)

Quando se considera o total de votos, André fica com 47,1% e Evandro, 44,2% na pesquisa estimulada. O candidato do PL teve oscilação negativa de 0,5 na comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto, realizada de 13 a 16 de outubro. O petista, oscilação também negativa de 0,2.

Metodologia

Período em que a pesquisa foi realizada: 20 a 23 de outubro

20 a 23 de outubro Número de entrevistados: 1.000

1.000 Margem de erro: 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos

3,2 pontos percentuais para mais ou para menos Nível de confiança: 95%

95% Contratante : Rede Plus FM e portal CN7

: Rede Plus FM e portal CN7 Registro: CE-03394/2024

Pesquisa espontânea

André Fernandes (PL): 37% (+0,5)

Evandro Leitão (PT): 35,8% (=)

Outros citados: 0,2% (-0,3)

Branco/nulo/nenhum: 6% (+2,2)

Não sabe/não respondeu: 21% (-2,5)

(Números entre parênteses indicam a variação nesta pesquisa, realizada de 20 a 23 de outubro, na comparação com a anterior, de 13 a 16 de outubro)

A pesquisa espontânea, houve pequenas oscilações positivas. Para André, de 0,5. Para Evandro, 0,3.

Os que dizem não saber em quem votar são 21%, 2,5 pontos a menos que na pesquisa anterior.

Qual a rejeição aos candidatos?

Evandro Leitão (PT): 45,6% (-2,9)

André Fernandes (PL): 43,2% (-1,2)

Poderia votar em todos: 7,1% (+1,6)

Não sabe/não respondeu: 6,8% (+3,5)

(Números entre parênteses indicam a variação nesta pesquisa, realizada de 20 a 23 de outubro, na comparação com a anterior, de 13 a 16 de outubro)

A rejeição aos dois candidatos também teve oscilação negativa e está tecnicamente empatada. A de Evandro é de 45,6%. A de André, 43,2%.

Quem o eleitor acha que será eleito?

André Fernandes (PL): 48,1% (-0,7)

Evandro Leitão (PT): 38,8% (-1,1)

Não sabe/não respondeu: 13,1% (+1,7)

(Números entre parênteses indicam a variação nesta pesquisa, realizada de 20 a 23 de outubro, na comparação com a anterior, de 13 a 16 de outubro)

O instituto Paraná Pesquisas questionou quem os eleitores acreditam que será eleito, independentemente da intenção de voto. Para 48,1%, é André Fernandes quem sairá vitorioso. Há 38,8% que creem na eleição de Evandro Leitão.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

O segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza ocorre em 27 de outubro. Estão na disputa André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Fernandes passou em primeiro, com 562.305 votos, 40,2% dos votos válidos.

Evandro teve 480.174 votos, 34,33% dos votos válidos.

O 1º turno das eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorreu em 6 de outubro. Fortaleza tinha 9 candidatos na disputa.

Veja o resultado do 1º turno em Fortaleza:

Qual é o cenário da eleição em Fortaleza?

Passaram para o segundo turno dois candidatos de oposição ao prefeito José Sarto (PDT), que buscava a reeleição.

André Fernandes (PL) é o candidato do bloco bolsonarista e iniciou a trajetória política em 2018, ao ser o deputado estadual mais votado do Ceará, ancorado na campanha presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, foi o deputado federal mais votado do Estado. É o político cearense mais próximo de Bolsonaro, mas, na campanha, tem buscado se desvincular da desgastada imagem do ex-presidente, fator de rejeição em Fortaleza.

Evandro Leitão (PT) é o candidato do grupo do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do presidente Lula (PT). É presidente da Assembleia Legislativa e, até o fim de 2023, pertencia ao PDT, mesmo partido do prefeito Sarto. Com o rompimento entre os grupos, em 2022, Evandro passou a ser oposição ao prefeito. Filiou-se ao PT há menos de um ano.

André e Evandro começaram o 1º turno atrás nas pesquisas de intenção de voto, mas tiveram crescimento contínuo ao longo da campanha.

O prefeito Sarto terminou na terceira colocação. É o primeiro prefeito na história de Fortaleza, desde que a reeleição foi instituída, em 1997, a tentar um novo mandato consecutivo e não conseguir.

Capitão Wagner (União Brasil), que representou o bolsonarismo nas eleições de 2020 e 2022 em Fortaleza e no Ceará, respectivamente, largou na frente nas pesquisas, mas terminou na quarta colocação.

