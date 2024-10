Com o que gastam candidaturas de Evandro e André, duas das campanhas mais caras do País

Foto: JÚLIO CAESAR ANDRÉ FERNANDES declarou ter dispendido R$ 18,25 milhões durante a campanha

Não é novidade que as campanhas eleitorais de Fortaleza figuram em 2024 entre as mais caras do país, como O POVO já adiantou ainda antes do primeiro turno. Mas e se compararmos com as demais capitais brasileiras que terão segundo turno, estaria na média de gastos?

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somadas, as campanhas de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) já arrecadaram R$ 37,4 milhões. Dentre as 15 capitais brasileiras que terão segundo turno, a cearense é a terceira com maior valor, atrás apenas de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Gastos por candidatos

Foram comparados os gastos dos candidatos em Fortaleza com os das demais capitais que têm segundo turno no próximo domingo, 27. Como o prazo para prestação de contas ainda não expirou, os valores ainda podem passar por atualização.

Evandro Leitão declarou gastos de R$ 19,1 milhões, enquanto André Fernandes declarou R$ 18,2 milhões. Os únicos candidatos com receitas maiores são justamente os que concorrem na capital paulista e mineira. Guilherme Boulos (Psol) lidera com R$ 81,2 milhões, seguido por Ricardo Nunes (MDB) com R$ 51,2 milhões, depois vem Bruno Engler (PL) com R$ 22,5 milhões e então Fuad Noman (PSD-MG) com R$ 21,8 milhões.

Os valores gastos pelos candidatos na capital cearense são muito superiores aos das demais candidaturas em segundo turno no Nordeste. Abaixo de Evandro e Leitão, quem mais gastou no Nordeste foi Natália Bonavides, candidata do PT em Natal, com R$ 10,6 milhões, seguida por seu adversário, Paulinho Freire (União Brasil), com R$ 9,9 milhões.

A título de comparação, saindo um pouco das capitais, na outra cidade cearense com segundo turno, a campanha de Waldemir Catanho (PT), em Caucaia, declarou receita de R$ 2,82 milhões, enquanto a de Naumi Amorim (PSD) foram R$ 2,22 milhões.

Em que gastam?

O POVO foi conferir quais foram as maiores despesas dos dois candidatos em Fortaleza, com o que têm gastado essa receita milionária.

Evandro investe mais em redes sociais

O maior gasto de campanha de Evandro Leitão é, disparadamente, com impulsionamento de redes sociais, tendo declarado já ter investido R$ 4,3 milhões no Facebook, que administra também Instagram e Whatsapp.

Foram gastos ainda R$ 2 milhões em uma empresa de relações públicas, para serviços de "consultoria em comunicação e elaboração de plano estratégico". Outros R$ 2,2 milhões foram gastos com diversas empresas com impressões e confecção de material de campanha.

A campanha petista investiu ainda R$ 470 mil em uma empresa para a realização de pesquisas qualitativas, outros R$ 250 mil com empresa de comunicação para "serviços de monitoramento de inserções e clipping".

A campanha petista declarou ainda investimento de R$ 200 mil em uma empresa para "assessoria jurídica da campanha eleitoral", R$ 157 mil em locação de veículos e mais R$ 150 mil em 'assessoria contábil e prestação de contas'.

André investe mais em comunicação

Com forte atuação nas redes sociais desde muito antes da campanha, o investimento de André Fernandes no impulsionamento de conteúdo digital é menor do que o do adversário. Se Leitão declara um investimento de mais de R$ 4 milhões, Fernandes não chegou a R$ 1 milhão.

Os maiores gastos da campanha do candidato do PL estão em comunicação e gestão empresarial. R$ 3,3 milhões foram investidos em "serviços de consultoria estratégica de comunicação", e outros R$ 1,04 milhão em empresa de marketing e comunicação, também para produção de programas de rádio e televisão.

André investiu ainda R$ 1,5 milhão em empresa de gestão empresarial, valor também investido em "mão de obra para campanha". R$ 600 mil foram investidos em serviços de consultoria contábil e mais R$ 600 mil e serviços jurídicos.

R$ 530 mil foram gastos para serviços de assessoria de imprensa, envolvendo também candidaturas de vereadores do partido. Por mais de R$ 1,3 milhão gastos com gráficas para impressão de material de campanha, enquanto R$ 519 mil foram investidos na produção de filmes para a campanha.

Receita declarada de candidaturas que estão disputando o segundo turno nas capitais brasileiras:

Fortaleza

André Fernandes: R$ 18.257.444,44

Evandro Leitão: R$ 19.186.029,33

Natal

Natalia Bonavides: R$ 10.637.716,27

Paulinho Freire: R$ 9.996.045,00

João Pessoa



Cícero Lucena: R$ 4.697.400,00

Marcelo Queiroga: R$ 5.658.503,50

Aracaju

Emília Corrêa: R$ 7.100.100,00

Luiz Roberto: R$ 7.429.100,00

Belém



Eder Mauro: R$ 3.379.275,90

Igor Normando: R$ 2.933.408,11

Manaus



Capitão Alberto Neto: R$ 8.652.000,00

David Almeida: R$ 8.824.150,00

Porto Velho



Léo: R$ 2.018.500,00

Mariana Carvalho: R$ 6.522.000,00

Palmas



Eduardo Siqueira Campos: R$ 3.845.500,00

Janad Valcari: R$ 10.327.336,00

São Paulo



Guilherme Boulos: R$ 81.212.249,00

Ricardo Nunes: R$ 51.290.965,59

Belo Horizonte



Bruno Engler: R$ 22.562.000,00

Fuad Noman: R$ 21.812.436,69

Porto Alegre



Maria do Rosário: R$ 12.615.902,92

Sebastião Melo: R$ 10.414.300,15

Curitiba



Eduardo Pimentel: R$ 15.116.884,19

Cristian Graeml: R$ 785.532,38

Goiânia



Fred Rodrigues: R$ 3.712.665,05

Sandro Mabel: R$ 9.202.673,00

Campo Grande



Adriane Lopes: R$ 5.994.498,50

Rose Modesto: R$ 12.862.700,00

Cuiabá