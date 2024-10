Pesquisa Futura Fortaleza: André Fernandes 53,5% e Evandro Leitão 46,5%

Foto: Reprodução/Youtube Band Ceará André Fernandes (PL), à esquerda, e Evandro Leitão (PT) disputam a Prefeitura de Fortaleza

O candidato do PL André Fernandes lidera a disputa no segundo turno para Prefeitura de Fortaleza, com 53,5% das intenções de voto válido, segundo pesquisa da Futura Inteligência publicada nesta sexta-feira, 25. Evandro Leitão (PT) aparece com 46,5%.

A pesquisa foi encomendada pela empresa 100% Cidades, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como CE-03305/2024 e foi realizada por meio da abordagem CATI (Entrevista telefônica assistido por computador) no dia 24 de outubro. Mil pessoas foram entrevistas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Intenção de votos válidos

André Fernandes 53,5%



Evandro Leitão 46,5%

Intenções de voto no segundo turno em Fortaleza (estimulada)

André Fernandes (PL): 49,5%



Evandro Leitão (PT): 43%



Ninguém/Branco/Nulo: 3,2%



Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 4,3%

Pesquisa espontânea

O candidato do PL também lidera na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. André tem 47,2% das intenções de voto, contra 38,8% de Leitão. Quem afirmou que não votará em ninguém, branco ou nulo, corresponde a 3,5%. O total dos que não sabem é de 10,0% nesse cenário.

Intenções de voto no segundo turno em Fortaleza (espontânea)

André Fernandes: 47,2%

Evandro Leitão: 38,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,5%

Outros: 0,5%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 10%