Pesquisa Real Time Big Data Fortaleza: Evandro 51%, André 49%, em empate técnico

Foto: Samuel Setubal EVANDRO Leitão (PT) e André Fernandes (PL) disputarão o segundo turno em Fortaleza no domingo, 27 de outubro.

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira, 25, pesquisa sobre o segundo turno de Fortaleza, mostrando empate técnico entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). O candidato do PT tem 51% em votos válidos. O do PL, 49%.

​

Votos válidos

Evandro Leitão (PT): 51% (+1)

André Fernandes (PL): 49% (-1)

Votos totais

Em votos totais, Evandro Leitão tem 47% e André Fernandes, 45%. Outros 5% dos eleitores consultados afirmaram que irão votar nulo ou em branco, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

Na comparação com a pesquisa anterior, realizada de 12 a 14 de outubro, Evandro oscilou dois pontos para cima em votos totais. André ficou estável.

Pesquisa estimulada

Evandro Leitão (PT): 47% (+2)



André Fernandes (PL): 45% (=)



Nulo/branco: 5% (-1)



Não sabem/não responderam: 3% (-1)

A pesquisa foi realizada com 1.000 entrevistados entre os dias 23 e 24 de outubro. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob número CE-03026/2024, tendo sido contratada pela TV Record.

Agregador de pesquisas

As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+. A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

CONFIRA AQUI O AGREGADOR

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

O segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza ocorre em 27 de outubro. Estão na disputa André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Fernandes passou em primeiro, com 562.305 votos, 40,2% dos votos válidos.

Evandro teve 480.174 votos, 34,33% dos votos válidos.

O 1º turno das eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorreu em 6 de outubro. Fortaleza tinha 9 candidatos na disputa.

Veja o resultado do 1º turno em Fortaleza:

Qual é o cenário da eleição em Fortaleza?

Passaram para o segundo turno dois candidatos de oposição ao prefeito José Sarto (PDT), que buscava a reeleição.

André Fernandes (PL) é o candidato do bloco bolsonarista e iniciou a trajetória política em 2018, ao ser o deputado estadual mais votado do Ceará, ancorado na campanha presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, foi o deputado federal mais votado do Estado. É o político cearense mais próximo de Bolsonaro, mas, na campanha, tem buscado se desvincular da desgastada imagem do ex-presidente, fator de rejeição em Fortaleza.

Evandro Leitão (PT) é o candidato do grupo do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do presidente Lula (PT). É presidente da Assembleia Legislativa e, até o fim de 2023, pertencia ao PDT, mesmo partido do prefeito Sarto. Com o rompimento entre os grupos, em 2022, Evandro passou a ser oposição ao prefeito. Filiou-se ao PT há menos de um ano.

André e Evandro começaram o 1º turno atrás nas pesquisas de intenção de voto, mas tiveram crescimento contínuo ao longo da campanha.

O prefeito Sarto terminou na terceira colocação. É o primeiro prefeito na história de Fortaleza, desde que a reeleição foi instituída, em 1997, a tentar um novo mandato consecutivo e não conseguir.

Capitão Wagner (União Brasil), que representou o bolsonarismo nas eleições de 2020 e 2022 em Fortaleza e no Ceará, respectivamente, largou na frente nas pesquisas, mas terminou na quarta colocação.

Pesquisa Quaest Fortaleza: Evandro 44%, André 42% no 2º turno