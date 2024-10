Presidente da Câmara de Fortaleza diz que fala de vereador do PL contra Evandro é "grave"

Foto: FÁBIO LIMA Gardel Rolim, presidente da câmara de vereadores, visita a rádio O POVO/CBN.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT) afirmou que irá se reunir com o vereador Inspetor Alberto (PL) e a Mesa Diretora do parlamento para definir qual será a posição da Casa em relação a fala em tom de ameaça feita pelo parlamentar a Evandro Leitão (PT). O aliado de André Fernandes (PL) disse "prepara o teu caixão, vagabundo".

Em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 25, Gardel considerou que a declaração é "grave" e não pode ser tratada como "comum". Gardel disse que irá buscar diálogo para análise de qual será o procedimento. Isso, no entanto, só deve acontecer após eleição.

"Primeiro, jamais a gente vai apoiar uma atitude como essa. Isso não é usual, nem comum, nem algo que a gente possa tergiversar na Câmara Municipal, isso é grave. Obviamente, como foi ontem (quinta), eu não conversei ainda com o vereador, não reuni a Mesa Diretora, não tratamos sobre o tema. Nós estamos no calor de uma emoção de uma campanha muito acirrada", disse.

"Eu imagino que conhecido o resultado domingo, na próxima semana pra gente começar, como faço sempre, procurarei o vereador para entender e para conversar quais foram as razões e na sequência é sentar com a Mesa Diretora para saber o que de fato faremos. Não quero antecipar, mas quero deixar claro que isso não é comum tanto é que vira notícia nacional. Então obviamente nem tem apoio meu nem da Mesa Diretora nem de outros colegas vereadores", declarou Gardel.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza é presidido pela vereadora Cláudia Gomes (PSDB). O POVO procurou a tucana por meio da assessoria para saber qual será o posicionamento em relação ao caso de Alberto e atualizará o material quando houver retorno.

Gardel explica apoio a André

De acordo com Gardel Rolim, o que motivou ele e parte do PDT a apoiar André Fernandes no segundo turno foi pelo candidato ter se mostrado "aberto ao diálogo" por buscar "uma administração técnica".

"Foi nisso que nós apostamos, muito mais do que uma questão de direito e de esquerda, foi apostar em alguém que está se comprometendo publicamente em manter o que for bom, tirar o que for ruim e contratar secretários técnicos", afirmou.



Questionado sobre os planos de se manter como presidente da Câmara, o pedetista confirmou o desejo, mas destacou que sua preocupação maior é com o "futuro de Fortaleza".

"Eu tô muito mais preocupado com a cidade, honestamente. É claro que se você me perguntar eu gostaria de ser presidente de novo, mas eu tô muito preocupado com o destino da cidade", disse.

Para Gardel, PDT deve rever posição no Governo Lula

Em relação à postura divisiva que o PDT tem tendo, principalmente em Fortaleza, Gardel afirmou que o partido precisa atualizar o seu discurso e defende, inclusive, um debate sobre rever a sua participação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nós precisamos atualizar o nosso discurso, eu tenho dito isso, inclusive o PDT. Eu tenho defendido já antes do primeiro turno que o PDT precisa ter uma grande discussão interna sobre a participação no Governo Lula. Se de fato a participação dá protagonismo ao partido ou não. Se não for com protagonismo, na minha opinião, é melhor deixar o Governo Lula. Porque a política nacional vem mudando (...) Nós precisamos reencontrar o nosso caminho", pontuou.