Quem são e onde estão os políticos que foram candidatos mais vezes a prefeito de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA do Paço Municipal, no Centro de Fortaleza

As eleições para a Prefeitura de Fortaleza têm um histórico de candidatos e campanhas marcantes no pós-redemocratização (1985). Ao longo das últimas décadas e disputas, alguns nomes se destacaram no cenário político local pelo número de vezes que concorreram ao Palácio do Bispo (sede do governo).

Abaixo, O POVO listou os atores políticos que marcaram a trajetória eleitoral da cidade, seja pelo número de participações em pleitos ou pela peculiaridade das candidaturas ao longo do período.



Candidatos 4 vezes

Inácio Arruda

Arruda é filiado ao PCdoB desde 1987 e tem vasto currículo na política, tendo sido vereador, deputado estadual e federal, senador e ocupado cargo de secretário de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Ceará. Atualmente ocupa cargo de secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social no Ministério da Ciência e Tecnologia, na gestão Lula. Foi candidato nas eleições de 1996, 2000, 2004 e 2012.

Heitor Férrer

Heitor Férrer esteve perto de chegar ao 2° turno em 2012, mas viu a chance escapar por cerca de 30 mil votos de diferença. Quatro anos depois, ele marcou a campanha com um discurso contra a "indústria da multa", com frases como "Vou prender esse ladrão", em referência aos fotossensores espalhados pela cidade. Também já foi vereador na Capital e deputado estadual, mas atualmente está sem mandato pois não se reelegeu em 2022, ficando na suplência. Deve ocupar a vaga de deputado Oscar Rodrigues (União Brasil), que foi eleito prefeito de Sobral. Além de 2012, ele disputou as eleições 2004, 2016 e 2020.

Luizianne Lins

Ex-prefeita de Fortaleza por duas gestões (2005-2012), a petista Luizianne concorreu outras duas vezes (2016 e 2020), mas sequer chegou ao 2° turno nessas ocasiões. Na primeira vitória eleitoral, marcou território ao ir contra grandes figuras do PT, que haviam declarado apoio à candidatura de Inácio Arruda (PCdoB). No entanto, Luizianne conseguiu se viabilizar candidata e venceu. Em 2024, disputou internamente a indicação do PT com o atual candidato Evandro Leitão, num processo que gerou desgastes internos no partido.

Moroni Torgan

Moroni Torgan também marcou presença em quatro eleições, sendo a primeira em 2000. Era o principal opositor nas urnas de Luizianne, disputando com ela em 2004 no segundo turno, e sendo derrotado ainda no primeiro turno em 2008. Também foi candidato em 2012, não indo ao 2º turno. Moroni já havia sido secretário de pasta estadual, vice-governador na gestão Tasso Jereissati e posteriormente foi vice-prefeito na segunda gestão do então prefeito Roberto Cláudio.

Candidato 3 vezes

Renato Roseno

Candidato a prefeito em 2008, 2012 e 2020, Renato Roseno é deputado estadual filiado ao Psol. Em 2012, obteve seu melhor desempenho nas urnas, registrando mais de 11% dos votos naquela eleição, com pouco mais de 148 mil votos e terminando na 5ª posição em um pleito marcado por acirramentos.

Candidatos 2 vezes

Juraci Magalhães

Ex-prefeito, Juraci Magalhães é um dos políticos mais icônicos da história recente da Capital. Reconhecido ainda hoje como "tocador de obras", o ex-gestor segue vivo na memória da população. Juraci morreu em janeiro de 2009, após anos lutando contra um câncer no pulmão. Juraci foi quem mais tempo ficou à frente da Prefeitura de Fortaleza (1991-92, 1997-2004) nos últimos 100 anos.



Roberto Cláudio

Prefeito de Fortaleza por dois mandatos (2013 a 2016, 2017 a 2020), RC tem atuado como articulador político do PDT desde que deixou a prefeitura. Foi candidato a governador em 2022, mas não se elegeu e atualmente presidente do Diretório Municipal da sigla trabalhista. Em 2024, apoiou o candidato à reeleição José Sarto (PDT), mas ao ver o projeto não avançar para o segundo turno, passou a apoiar o candidato André Fernandes (PL), que disputa contra o petismo.

Patrícia Saboya

Vereadora, deputada estadual e senadora Patrícia foi candidata a prefeitura de Fortaleza em duas oportunidades, nos anos 2000 e 2008. Atualmente é Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), estando à frente da ouvidoria do órgão.

Francisco Gonzaga

Nome do PSTU em duas eleições para prefeito na Capital (2012 e 2016), Gonzaga segue filiado ao partido em 2024 e foi candidato a vereador de Fortaleza em 2024, recebendo 60 votos, mas não se elegeu.

Antônio Cambraia

Ex-prefeito (1993-1997) Cambraia foi deputado federal e ocupou cargos em secretarias no poder Executivo. Antes de ocupara prefeitura, foi secretário Municipal de Finanças de Fortaleza na década de 1990. Após deixar cargos públicos e se distanciar da arena política, Cambraia recentemente manifestou apoio a Evandro Leitão, na disputa pela prefeitura da Capital em 2024, por meio de nota assinada por profissionais da área de Finanças Públicas e Governança Fiscal. Concorreu mais uma vez ao Paço Municipal em 2004.



Lúcio Alcântara

Ex-prefeito (1979-1982), Lucio já foi governador do Ceará e vice-governador. Aos 81 anos, se distanciou dos cargos, mas ainda é atuante nos bastidores tendo influência em grupo ligado a personagens da atualidade política da cidade, como Capitão Wagner (União Brasil). Neste ano, Lucio atuou como "mentor" e conselheiro de Wagner no período eleitoral. Ele também assumiu o mesmo papel em pleitos anteriores. Ele disputou a Prefeitura de Fortaleza em 1985 e 1992.



Marcos Cals

Marcos Cals foi candidato a prefeito em duas oportunidades, a primeira em 1988 e a última delas em 2012. Foi também deputado estadual por seis mandatos e ganhou amplitude ao ser eleito presidente da Alece. Atualmente é secretário estadual e exerce função na Secretaria das Cidades, onde atua como secretário-executivo de Saneamento.

João Oliveira

Candidato que marcou um pleito pela propaganda de campanha em que pedia votos de maneira inusitada. Ainda hoje, João Oliveira tem o nome e atuação vinculados a um colégio (J. Oliviera) que trabalha com modelos de supletivo. "Há mais de 30 anos, ajudando milhares de pessoas a recuperar o tempo perdido e a autoestima, fazendo-as ingressar na Universidade e no mercado de trabalho. De 14 a 80 anos, volte à sala de aula. Toda idade é apropriada para o retorno e conclusão dos estudos", destaca a instituição. Ele disputou o comando da Capital nos anos 1996 e 2000.