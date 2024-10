Último dia de horário eleitoral tem vídeo de ameaça a Evandro e André orando "Pai Nosso"

Foto: FCO Fontelene/O POVO / Fábio Lima/O POVO OS DOIS candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

Essa, sexta-feira, 25, antevéspera da eleição, marcou o último dia de horário eleitoral no rádio e na televisão, com cinco minutos para cada campanha. Em Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que estão empatados tecnicamente de acordo com as últimas pesquisas, mostraram jingles, propostas e apostaram em imagem positiva. Os dois candidatos repetiram à noite os programas exibidos à tarde.

Teve tempo para veiculação de "Pai Nosso" com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), de mensagem para mulheres e exibição de vídeo do vereador Inspetor Alberto (PL), em que o parlamentar fala em tom ameaçador contra Evandro.

André Fernandes embala com músicas

Uma marca da campanha de Fernandes durante toda a eleição foram os jingles, muito presentes nas últimas peças. No rádio, foram sete músicas ao todo, desde as que pedem voto em André aos que criticam Evandro como pelos trechos "só vai dar Leitão, se for na churrasqueira" e apelando às torcidas por meio de cantos "quem é Vozão e quem é Leão não vota Leitão".

Ainda no rádio, o candidato do PL voltou a repetir sua proposta de anular as multas por viseira levantada, se dirigindo aos motoqueiros. As outras proposições apresentadas foi a criação da Casa Autista e também o Merenda Feliz, para as crianças nas creches.

Na televisão, o programa iniciou com Fernandes e o deputado federal Nikolas Ferreira em ato na última quinta-feira, 24, no Bom Jardim, onde eles fazem a oração do Pai Nosso.

Em seguida, a propaganda foca no público feminino mostrando a esposa de André, Luana Fernandes, falando sobre o marido. Há trechos em que o público feminino aparece gritando "sou mulher e voto no André".

O candidato aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) critica Evandro por padrinhos como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação Camilo Santana (PT), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e acusa a campanha do PT de ter "militância paga".

Ao final, ele destaca sua juventude, renovação e repete estar fazendo a campanha em cima da caixa de som e termina com o seu slogan: "Coragem pra mudar".

Evandro Leitão exibe vídeo de vereador, cita trajetória e destaca união

Evandro Leitão trouxe nos horários tanto da rádio como da televisão um destaque para mensagens de união. A propaganda citou o candidato do PT como um "líder maduro" e "experiente". Nos dois meios, o petista mencionou sua trajetória, formação acadêmica, quando foi presidente do Ceará Sporting Club e eleições de deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Evandro fala de algumas propostas como a criação do Horizonte Digital, Pelotão da Guarda Municipal das Regionais, Espaço Girassol, Programa Habitacional e postos de saúde até as 21 horas. Também é mostrado o presidente Lula discursando exaltando a parceria em Fortaleza, caso Leitão seja eleito.

No final do programa de rádio, é dito que Evandro trará uma mensagem "com muito amor e muito carinho". “Com a força da união, nós vamos fazer mais do que qualquer um pode fazer e vocês vão fazer essa comparação. Nós vamos transformar Fortaleza. Vote 13, fique com Deus e que Deus abençoe a todos nós", afirma.



Na televisão, o horário eleitoral é encerrado com o vídeo do vereador bolsonarista Inspetor Alberto, aliado de André, no qual ele xinga Evandro e diz em tom de ameaça: "prepara o teu caixão, vagabundo".

A campanha mostra um antigo vídeo do Alberto, ex-assessor e próximo de Fernandes atirando em uma imagem do Lula e se encerra com os dizeres: "Não permita que o ódio vença. Bolsonarismo aqui não".