Em último dia de campanha, Evandro diz estar otimista para a domingo de eleição

Foto: FERNANDA BARROS EVANDRO participou de carreatas por vários bairros ao longo do último dia de campanha

Evandro Leitão (PT) reuniu apoiadores na manhã deste sábado, 26, no bairro Messejana para uma carreata em um de seus últimos atos de campanha à Prefeitura de Fortaleza. Ao seu lado, a candidata a vice-prefeita Gabriela Aguiar (PSD), o deputado federal José Guimarães (PT) e outras lideranças, Leitão se diz muito otimista para o domingo de eleição.

A um dia do pleito, as pesquisas de intenção de votos mostram um cenário de empate técnico entre ele e André Fernandes (PL). Evandro diz receber isso com o otimismo.

“Eu enxergo que as pesquisas que têm credibilidade, todas elas estão sendo favoráveis a nós. A minha candidatura é a que mais cresce desde o início da campanha. Saímos de 4% antes mesmo de começar a campanha, passamos para quase 35% no final do primeiro turno e agora passamos o adversário. Por isso que ele está desesperado, por isso que ele está aí me atacando a toda hora, a todo momento”, afirmou Evandro.

Na última semana de campanha, circulou nas redes sociais um vídeo no qual o vereador Inspetor Alberto (PL), aliado de André, fala em tom de ameaça para Evandro “preparar o caixão”. Após a repercussão, o parlamentar recuou e disse que queria se referir a “preparar o carvão”, pelo sentido figurado dos jingles de André Fernandes.

“Quando ele não ataca diretamente, ele coloca os seus aliados como eu fui atacado, fui ameaçado de morte [...] Então isso é o desespero, isso demonstra que ele está desesperado, eles estão desesperados e eu estou muito tranquilo e convicto de que amanhã a Fortaleza dará uma grande resposta dizendo que aqui Fortaleza, bolsonarismo não se cria”, afirmou.

Leitão reforça, ainda, a importância de seus apoiadores na base do governo e critica seu adversário, por esconder o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de sua campanha.

"Eu desde o início da minha campanha venho dizendo da importância de nós termos parcerias, com o Governo Federal, com o presidente Lula, com o ministro Camilo, com o governador Elmano. Eu nunca escondi isso, agora é diferente dele. Que ele passou a campanha todinha escondendo o seu líder maior e, certamente, isso orientado pelos seus marqueteiros” completou.

A assessoria de Evandro disse ainda que durante todo o sábado seriam realizadas aproximadamente 100 carreatas em vários pontos da cidade em apoio ao petista com vereadores, deputados e outros líderes governistas à frente.