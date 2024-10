Na véspera da eleição, André Fernandes tem dia de longas carreatas e atrasos

Foto: Instagram André Fernandes/Reprodução ANDRÉ usou a véspera da eleição para participar de carreatas pela cidade

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, usou o último dia antes da eleição para realizar grandes carreatas. No entanto, o dia da campanha do bolsonarista também foi marcado por atrasos.

Um dos maiores atos de campanha neste sábado, 26, foi a motocarreata no Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará. A concentração de motos, carros, ciclistas e pedestres começou às 16 horas, em uma movimentação intensa na região. Em torno das 17 horas o ato teve início, com a presença do deputado estadual e presidente estadual do PL, Carmelo Neto, e da vereadora eleita Bella Carmelo (PL).

Apesar da grande movimentação, André Fernandes não esteve presente neste trecho da motocarreata. A assessoria do candidato informou ao O POVO que ele entraria no durante o trajeto, mas não soube informar em qual local.

Nas redes sociais, Fernandes apareceu em carreata nos bairro Henrique Jorge e Vila Manuel Sátiro, indo em direção à Messejana, onde apoiadores se reuniram na Praça Paulo Benevides para esperá-lo.

O POVO esteve no local para aguardar o candidato e observou a movimentação em clima de festa, com paredões de som tocando jingles da campanha, assim como outras músicas, e a presença de homens, mulheres e crianças.

Depois de mais de duas horas de espera, André Fernandes ainda não havia chegado à Praça Paulo Benevides, apesar de sua organização afirmar que o candidato estava dirigindo-se ao local. Devido ao atraso, O POVO não pode acompanhar o discurso do candidato ou entrevistá-lo sobre suas expectativas para o dia da eleição.

Em vídeo publicado no Instagram neste sábado, o candidato aparece trajado com a blusa do “Bloco do 22” e disse que essa “é a hora fundamental”. Fernandes agradece o apoio de seus militantes e criticou a campanha petista e seus endossos. O candidato do PL pediu que seus eleitores se manifestem de maneira silenciosa na hora da votação, usando a blusa da campanha e adesivos.

“Eu só cheguei aqui por causa de cada um de vocês, e agora é a hora fundamental, o outro lado juntou presidente da República, vice-presidente, ministro, governador, presidente da Assembleia. (...) É por isso que eu estou passando aqui para pedir que você de forma voluntária e orgânica participe dessa onda azul”, falou em vídeo nas suas redes sociais.