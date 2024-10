Únicas capitais com embate entre PT e PL, Fortaleza e Cuiabá têm cenário indefinido

Foto: AURÉLIO ALVES Pesquisas eleitorais indicam empate em Fortaleza e Cuiabá, as únicas capitais com embate direto entre PT e PL

Na véspera do segundo turno das eleições, as últimas pesquisas eleitorais foram divulgadas e mostram o cenário da disputa nas 15 capitais nas quais a população voltará às urnas neste domingo, 27.

Em algumas localidades, as pesquisas indicam que, nos votos válidos, candidatos estão na liderança com vantagem. Em outras, o cenário é de empate técnico ou mesmo numérico, como em Fortaleza e Cuiabá. Levantamento do O POVO reuniu os números extraídos das principais pesquisas divulgadas neste sábado, 26.

Nas duas capitais que terão embate direto entre PT e PL, o cenário ainda é incerto. Em Fortaleza, as pesquisas mostram que André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estão em empate.

Na Datafolha, contratada pelo O POVO, o candidato do PL aparece com 51%, enquanto o petista tem 49%, ou seja, os dois estão empatados tecnicamente levando em conta a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa Quaest, os candidatos têm 50% dos votos válidos, empatados numericamente.

Em Cuiabá, Abílio (PL) e Lúdio (PT) também estão em empate numérico, com 50% cada, conforme indicado pela Quaest. Já a AtlasIntel aponta empate técnico: o candidato do PT tem 50,1% dos votos válidos e o candidato do PL, 49,9%.

Em Natal, Paulinho Freire (União Brasil) segue na frente de Natália Benevides (PT). Na pesquisa Quaest, Freire aparece com 53% e Benevides com 47%.

Em João Pessoa, o cenário é de possível reeleição para Cícero Lucena (PP). O prefeito tem 60% e o ex-ministro Marcelo Queiroga tem 40%. Em Aracaju, os números são favoráveis para a eleição da primeira prefeita do município. No levantamento AtlasIntel, Emília Corrêa (PL) chegou a 57,1% e Luiz Roberto (PDT), 42,9%. Na Quaest a vantagem é maior e Corrêa tem 62%, enquanto o pedetista tem 42,9%.

Na região Sudeste, os levantamentos do Instituto Datafolha também indicam a possibilidade de reeleição nas duas capitais com segundo turno. Em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) tem 57% e Guilherme Boulos (Psol) tem 43%. Em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) aparece com 53% e Bruno Engler (PL), 47%.

No Sul, Sebastião Melo (MDB) lidera com vantagem contra Maria do Rosário (PT) em Porto Alegre. Na pesquisa Quaest, o emedebista tem 63% e a petista tem 37%. Em Curitiba, o levantamento mostra uma vantagem de dez pontos: Eduardo Pimentel tem 55% e Cristina Graeml (PMB), 45%.

Em Manaus e Palmas, as pesquisas mais recentes indicam cenários distintos. Na capital amazonense, os dois candidatos continuam em empate técnico. Porém, a AtlasIntel mostra Capitão Alberto Neto (PL) com 50,1% e David Almeida (Avante), com 49,9%. Já na Quaest, Almeida tem 51% e Neto, 49%.



Em Palmas, Janad Valcari (PL) aparece numericamente a frente com 51% contra Eduardo Siqueira Campos (Podemos), com 49%, de acordo com a Quaest. No levantamento AtlasIntel, há uma vantagem do candidato do Podemos e Siqueira Campos tem 55,2%, enquanto Valcari aparece com 44,8%.

Em Belém, Igor Normando (MDB) está na frente de Éder Mauro (PL). Na Quaest, o emedebista atingiu 59% e o deputado tem 41%. Na capital de Rondônia, Léo Moraes (Podemos) também lidera contra Mariana Carvalho (União Brasil) nas últimas pesquisas. A AtlasIntel mostra Moraes com 52,7% e Carvalho com 47,3%.

Em Goiânia, a pesquisa Quaest mostra Sandro Mabel (União Brasil) com 54% e Fred Rodrigues (PL) com 46%. Em Campo Grande, única capital onde duas mulheres disputam o segundo turno, há empate técnico no levantamento Quaest. Rose Modesto (União Brasil) tem 51% e Adriane Lopes (PP), 49%. Já na AtlasIntel, há uma diferença de oito pontos: Modesto tem 54% e Lopes, 46%.