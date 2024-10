Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE BRASIL, 17-10-2024: Sabatina do candidato à prefeitura de Fortaleza pelo Partido Liberal, André Fernandes, no estúdio do O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

No dia 17 de outubro, durante o segundo turno das eleições, o programa O POVO News realizou uma sabatina com o candidato André Fernandes (PL). A entrevista foi conduzida pelo jornalista Marcos Tardin e contou com a participação dos jornalistas e colunistas do O POVO, Carlos Mazza e Henrique Araújo, além da editora de Economia, Beatriz Cavalcante, e da jornalista Sara Oliveira. Rachel Gomes liderou a repercussão da entrevista.