Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 24.10.2024: Capitão Wagner no OP NEWS com apresentação de Italo Coriolano. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Na tarde do domingo, 27, de segundo turno, O POVO News iniciou sua cobertura às 15h, sob a condução dos jornalistas Ítalo Coriolano e Marcos Tardin, e se estendeu até as 20h, abrangendo o fechamento das urnas e a apuração dos resultados. O programa ofereceu uma análise abrangente das disputas em diversas cidades, com destaque para Fortaleza e Caucaia.