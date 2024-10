Carmelo cita oposição fortalecida e alternância de poder

Carmelo Neto, deputado estadual e presidente do PL Ceará, disse que o resultado de ontem das urnas em Fortaleza, com a vitória de Evandro Leitão (PT) sobre André Fernandes (PL), não foi o que gostariam, mas mostrou que grande parte dos eleitores da Capital sinalizou pelo revezamento nos cargos do Executivo.

"O resultado do nosso candidato mostra o desejo do povo de Fortaleza. Não foi o que nós gostaríamos, mas 705 mil fortalezenses decidiram optar neste domingo pela mudança, pela alternância de poder, em não acreditar naqueles que representam mais do mesmo", afirmou o parlamentar.

Evandro teve 716.133 votos, 10.838 a mais que André (705.295). "Infelizmente, nós não temos esperança de que aquele que venceu a eleição vai ser capaz de realmente transformar Fortaleza. Mas nós vivemos numa democracia. O que nos cabe é aceitar o resultado da eleição".

Para Carmelo, a oposição saiu fortalecida das eleições de 2024 e deverá iniciar os planos e projeções para 2026. "Vamos nos organizar. De fato, a oposição cresceu no Estado. O desejo de mudança do povo de Fortaleza deve se repetir em 2026".

O dirigente do PL mencionou as derrotas petistas em cidades estratégicas do Estado. "O PT saiu derrotado em Caucaia, Quixadá, Quixeramobim, Juazeiro, Iguatu, Pacajus, Sobral. E esse resultado mostra que o Ceará quer mudança e 2026 está logo aí". (Cláudio Ribeiro)