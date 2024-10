Com vitória em Fortaleza, PT é o partido que comandará a maior população do Estado

Foto: AURÉLIO ALVES Após vitória de Evandro Leitão na Capital, o PT, do ministro Camilo Santana, é o partido que comandará a maior população no Estado

Com o fim do segundo turno e a vitória do prefeito eleito Evandro Leitão em Fortaleza, com 50,38% dos votos, o Partido dos Trabalhadores (PT) é a sigla que comandará a maior população no Ceará nos próximos quatro anos. No pleito deste ano, a legenda garantiu a vitória em 47 municípios cearenses, incluindo a Capital com a maior população do Estado, e, ao todo, governará para quase 4 milhões de pessoas.

Apesar do número relevante de candidatos vitoriosos pelo PT, o PSB foi o partido com o maior volume de prefeitos eleitos e venceu em 65 municípios cearenses. Os números registrados pelas duas siglas representam um crescimento se comparado à eleição anterior. Em 2020, o PSB foi eleito em oito municípios, enquanto o PT venceu em 18.

Os números do PSB também vêm após a chegada do senador Cid Gomes e de outros nomes do grupo político. Apesar do resultado favorável, a sigla sofreu uma difícil derrota em Sobral. Izolda Cela (PSB), apoiada pelo senador e pelo atual prefeito Ivo Gomes (PSB), foi derrotada no município por Oscar Rodrigues (União Brasil), encerrando a hegemonia da família Ferreira Gomes no município.

Ainda no pleito deste ano, o PSD foi o terceiro partido mais eleito no Estado e garantiu 16 cidades, incluindo a vitória do prefeito eleito Naumi Amorim, em Caucaia, que voltará ao cargo no segundo município mais populoso do Estado. O número de municípios conquistados, no entanto, é menor do que em 2020, quando a sigla teve 27 prefeitos eleitos.

Já o Republicanos venceu em 14 cidades e o PP elegeu prefeitos em 13 municípios. O MDB, do deputado federal Eunício Oliveira, e o PDT, de Ciro Gomes, Roberto Cláudio e do prefeito José Sarto, elegeram candidatos em nove e cinco municípios, respectivamente.

Há quatro anos, o MDB era vitorioso em 17 municípios e o PDT, se consolidava como o partido com o maior número de prefeituras conquistadas, com 67. Neste ano, o cenário foi diferente e, além da queda, a sigla pedetista teve uma derrota histórica em Fortaleza após 12 anos na gestão da Capital.

Em Aquiraz, Eusébio, Itaitinga, Limoeiro do Norte e Nova Russas, o PRD saiu vitorioso, enquanto em Maracanaú, Pacajus, Pacatuba, Sobral e Tururu, a vitória foi do União Brasil. O saldo de cinco municípios para cada partido foi positivo se comparado ao pleito anterior, quando as siglas não conseguiram ser eleitas nas cidades ondem disputavam.

O Podemos venceu em Aracati, com a prefeita eleita Roberta de Bismarck — apoiada pelo atual prefeito e presidente estadual do partido Bismarck Maia — e em Juazeiro do Norte, município mais populoso da região do Cariri, com a reeleição histórica de Glêdson Bezerra. O PSDB teve uma diminuição no número de prefeituras cearenses, caindo de quatro para dois municípios: Iguatu e Massapê. O Solidariedade venceu apenas em Parambu.

O PL é o único partido que não garantiu a eleição em nenhum município do Ceará. Uma grande diferença se comparado a 2020, quando a sigla conquistou as prefeituras de 13 cidades. Neste ano, a legenda conseguiu chegar ao segundo turno em Fortaleza com o candidato André Fernandes, porém o deputado federal recebeu 49,62% dos votos e foi superado por Evandro Leitão (PT).