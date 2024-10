Natal, Aracaju e João Pessoa elegem prefeitos

Foto: Instagram / Paulinho Freire e Natália Bonavides Saiba quando saem as próximas pesquisas do 2° turno de Natal que está entre os candidatos Paulinho Freire e Natália Bonavides

Além de Fortaleza, no Ceará, outras três capitais do Nordeste, Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Natal (RN) realizam segundo turno para definir o gestor municipal.

Em Natal, pela primeira vez em 12 anos, teve decisão no segundo turno, com Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT). Paulinho levou a melhor e obteve 222.661 votos, o que representa 55,34% dos votos válidos.

Paulinho é empresário, natural de Natal (RN) e tem 60 anos. Foi eleito vereador em 1992 pelo PMDB. De 1997 a 2002, ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal. Em 2008, foi eleito vice-prefeito de Natal, voltou para a Câmara de Vereadores em 2012 e renovou o mandato para a atual legislatura pelo partido Solidariedade.

Antes de se eleger prefeito, ele ocupava o cargo de deputado federal, com exercício até 2027.

Nas Eleições Municipais de 2024, concorreu pela coligação Bora Natal, integrada pelos Republicanos, pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), pelo Progressistas (PP), pelo Podemos (Pode), pelo Solidariedade, pelo Partido Liberal (PL) e pelo União Brasil.

Sua vice-prefeita é Joanna Guerra (Republicanos), ex-secretária de Planejamento de Natal.

Já em Aracaju, o segundo turno ocorreu entre Emília Correa (PL) e Luiz Roberto (PDT), candidato apoiado pelo atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Emilia venceu com 57,46% dos votos válidos, o que representa 165.924 votos, e se tornou a primeira prefeita do município.



Emília é natural de Lagarto, Sergipe. É advogada, defensora pública aposentada, comunicadora de rádio e TV, vereadora de Aracaju e tem 62 anos. No pleito de 2012, ficou como suplente na Câmara Municipal de Aracaju. Já em 2016, foi eleita vereadora.

Em 2020, obteve a reeleição para vereadora, sendo a segunda mais votada em Aracaju. Nas Eleições 2024, concorreu pela coligação Por Uma Nova Aracaju, formada pelo Partido Liberal (PL), pelo Agir (Agir) e pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania). Ricardo Marques (Cidadania) é seu vice.

E em João Pessoa, foi a primeira vez em 24 anos que um prefeito não foi reeleito no primeiro turno. Mas, em disputa com o ex-ministro Marcelo Queiroga (PL) no último domingo, 26, o atual prefeito Cícero Lucena (PP) venceu com 63,91% dos votos válidos, o que representa 258.727 votos, e garantiu mais quatro anos no cargo.

Cícero nasceu em São José de Piranhas, na Paraíba. É empresário da construção civil, tem 67 anos e iniciou a sua carreira política aos 33 anos, quando foi escolhido para concorrer como vice-governador do PMDB na chapa encabeçada por Ronaldo Cunha Lima.

A chapa venceu a eleição no 2º turno. Em 1994, Cícero Lucena assumiu o governo da Paraíba após o afastamento de Cunha Lima, sendo o governador mais jovem do estado, com 37 anos. Teve dois mandatos consecutivos entre 1997 e 2005. Foi senador em 2007 e 2015.

Em 2020, foi novamente eleito prefeito de João Pessoa. Nas Eleições 2024, concorreu pela coligação João Pessoa no Caminho Certo (PP/PDT/Avante/Solidariedade/Mobiliza/DC/Agir/PSD/Republicanos/PSB). Leo Bezerra será seu vice pelo PSB.