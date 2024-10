Naumi derrota o PT e Vitor Valim

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO NAUMI Amorim (PSD) vence eleição em Caucaia com 60,40% dos votos válidos

Como as pesquisas eleitorais apontaram, deu Naumi Amorim (PSD) para a Prefeitura de Caucaia. O empresário de 57 anos, ex-galego de rua, prometeu que no final dos quatro primeiros meses de sua gestão a saúde pública mudará.

"Atualmente é um colapso. Vocês já irão sentir a melhora nos postos, nas UPAs, nos hospitais e maternidades", garantiu Naumi durante o primeiro discurso da vitória em um comitê apertado na rua Acapulco, no Parque Potira.

Centenas de eleitores esperaram mais de 40 minutos pela chegada de Naumi num quintal do principal comitê de campanha. Lá, um pequeno palco foi armado para receber o prefeito eleito com 60,40% dos votos válidos do segundo turno das eleições em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Naumi Amorim teve 109.835 votos contra 72.014 votos (39,60%) de Waldemir Catanho, do Partido dos Trabalhadores. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a eleição em Caucaia registrou 5,27% de votos nulos e 2,80% brancos.

De conversa simples e português popular, Naumi Amorim agradeceu ter conseguido uma segunda chance à frente da Prefeitura de Caucaia. Em 2020, quando disputou a reeleição, o político foi derrotado por Vitor Valim (PSB) - que decidiu não concorrer em 2024. "Volto com mais experiência e sabendo onde tenho de melhorar a vida do povo."

Apesar de dizer que não fará uma gestão voltada para "perseguição", Naumi avisou que uma auditoria mostrará como Vitor Valim deixou os cofres públicos. "Fui eleito para ser o prefeito de todos os caucaienses, de quem votou em mim ou não. Irei expor o que aconteceu."

Naumi Amorim, como fez durante a campanha eleitoral, repetiu que só conseguirá amenizar o problema da insegurança em Caucaia se tiver o apoio dos governos do Estado e Federal. "Vou procurar o governador Elmano e o Lula, prefeito nenhum consegue combater as facções", afirmou ao O POVO.

Quando foi prefeito pela primeira vez, de 2016 a 2020, o também ex-deputado estadual disse ter conseguido levar um batalhão do Raio para Caucaia. Na segunda gestão, que começará em janeiro de 2025, Naumi revela que tentará levar "mais polícia" para o município que fica a 15 quilômetros de Fortaleza.

"Não tenho como investigar a atuação das facções, isso é com a Secretaria da Segurança do Ceará. Uma Guarda Municipal não tem esse serviço, nem esse poder", disse sem cerimônia o novo prefeito eleito de Caucaia.

Quem é Naumi Amorim, prefeito eleito em Caucaia?

Naumi Amorim, que é natural de Tauá, se candidatou pela primeira vez à Prefeitura de Caucaia em 2012, quando perdeu a eleição. Em 2014, foi eleito deputado estadual pelo Ceará.

Em 2016, foi eleito prefeito de Caucaia, não conseguindo se reeleger em 2020. Nas eleições de 2022 foi eleito pelo Partido Social Democrático (PSD), suplente de deputado federal. Em 2023, após a licença de Célio Studart (PSD/CE) e Eliane Braz (1ª Suplente), ele assumiu o mandato.

Catanho faz avaliação de campanha e deseja sorte para Naumi

Waldemir Catanho (PT), candidato derrotado no segundo turno de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, fez um balanço positivo sobre a sua campanha e desejou sorte ao novo gestor municipal, Naumi Amorim (PSD), eleito com 60,40% dos votos. O petista ficou em segundo lugar, com 39,60%.

“Foi uma campanha muito bonita, apaixonante, a gente via, particularmente no final do primeiro turno pra cá, a empolgação das pessoas, esse espírito de mudança, de renovação, de aposta no futuro melhor”, explicou em entrevista em seu comitê neste domingo, 27, após a apuração do resultado.

O comitê, localizado na avenida Coronel Cordeiro, estava praticamente vazio, com poucos apoiadores acompanhando a apuração, além de advogados eleitorais. O candidato só chegou após o resultado oficial para conversar com a imprensa e tirar fotos com alguns militantes.

Sobre o novo prefeito eleito, Catanho desejou que ele tenha “um bom desempenho” e que possa “resolver os problemas” da população de Caucaia.

“Eu desejo toda sorte do mundo, um bom desempenho dele significa alguma coisa boa para o povo de Caucaia. Que ele tenha o melhor desempenho possível, que ele possa de fato, resolver os principais problemas desse povo”, completou.

Catanho também avaliou que ser “desconhecido” no meio político foi um dos fatores de dificuldade no período eleitoral, tendo em vista que ele teve que ser apresentado ao eleitorado. Essa foi a primeira disputa política do candidato.

“Eu não era conhecido do grande público de Caucaia, então, partimos do zero para quase 40% dos votos neste segundo turno. Acho que isso é uma grande vitória, isso demonstra um crescimento muito grande de uma campanha muito bonita”, acrescentou.

Catanho agradeceu aos mais de 72 mil votos que recebeu neste segundo turno, e afirmou que continuará trabalhando “pela melhoria das condições de vida do povo de Caucaia”.

“Primeiramente, agradecer a cada um desses (...) eleitores e eleitoras de Caucaia, que confiaram na gente, que acreditaram nas nossas propostas, que tiveram esperança de que houvesse uma renovação no nosso município”, afirmou.

Sobre a derrota, ele explicou que para ele “a vida é assim mesmo, é feita de vitórias, de derrotas. Não existe vitória definitiva, assim como existe derrota definitiva, a vida é feita disso”.

Piseiro e um Pai Nosso para agradecer a vitória

Depois dos jingles em ritmo de piseiro, com direito a coreografias insinuantes ao som de paredões, eleitores, apoiadores e vereadores eleitos aquietaram os ânimos para rezar um "Pai Nosso" e "agradecer a Deus" pela vitória de Naumi Amorim (PSD), em Caucaia.

Coube à Emília Pessoa (PSDB), candidata derrotada no primeiro turno das eleições e que apoiou Naumi Amorim na etapa final da campanha, puxar o microfone e pedir para quem estivesse no palco "se ajoelhar".

Primeiro, de joelhos, pousaram para uma foto com centenas de eleitores e bandeiras ao fundo. Depois, oraram. "Quero agradecer a todos os pastores, aos padres e a todas as religiões que nos apoiaram para eu chegar aqui. Deus é bom", comemorou.

"Queria passar a noite aqui, conversando e abraçando cada um de vocês. Vocês não sabem como estou feliz", disse o filho de Tauá que fez carreira política em Caucaia.

No palco, além de Emília Pessoa, estava a deputada estadual Érika Amorim (PSD) - esposa de Naumi; Luana Forte (PL), que concorreu como candidata à vice-prefeita na chapa do coronel Aginaldo (PL) e até o ex-deputado estadual Gony Arruda (PSD).

No chão de terra batida, uma massa de eleitores repetindo o refrão dos jingles se apertava para pegar na mão de Naumi ou receber um aceno. "Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito... 55", repetiam.

Entre as promessas mais comemoradas por um dos locutores estava a da "maior festa da vitória que Caucaia" nunca teve. "Depois, conto pra vocês o nome de uma grande atração já está confirmada. Vocês vão ficar loucos", repetiu sem revelar quem Naumi Amorim teria autorizado trazer para fechar as comemorações da vitória.

No chão também, além de eleitores com bandeiras, alguns cabos eleitorais levantavam malas com adesivos do Partido dos Trabalhadores. Uma provocação contra o candidato Waldemir Catanho, que veio de Fortaleza para disputar as eleições no município que nasceu de aldeamento indígena.

O cenário da festa também tinha um cadeado gigante feito de papelão, onde se lia "liberta Caucaia", e uma chave enorme circulante entre a multidão. Uma forma de protesto contra Vitor Valim (PSB), atual prefeito do município.