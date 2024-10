O POVO encerra segundo turno com maior cobertura eleitoral de sua trajetória

Nesse domingo de segundo turno, o jornal O POVO se mobilizou para uma intensa cobertura ao vivo das eleições municipais em todo pais, com foco nas disputas em Fortaleza e Caucaia. Com uma programação total de nove horas ao vivo, que incluiu rádio, YouTube e a participação de mais de 100 profissionais, o jornal trouxe um acompanhamento das eleições, análises em tempo real e reportagens em campo.

O relógio marcava 9h da manhã quando a rádio O POVO CBN deu início à cobertura ao vivo com o programa O POVO no Rádio, comandado por Jocélio Leal e Juliana Matos Brito. Os ouvintes – e também espectadores no YouTube – puderam acompanhar três horas de atualizações com reportagens diretamente dos locais de votação, entrevistas e análises sobre o cenário eleitoral.

Érico Firmo trouxe uma leitura das movimentações políticas do dia, enquanto a especialista Regina Timbó, diretora de projetos da Cuali Pesquisa e doutora em ciências da comunicação, contribuiu sobre estratégias e pesquisas eleitorais. Durante a manhã, repórteres acompanharam a movimentação nos colégios eleitorais e registraram as idas dos candidatos à prefeitura de Fortaleza e Caucaia aos locais de votação.

À tarde, a partir das 14h, o público pôde acompanhar uma edição especial do podcast Jogo Político, apresentado pelos jornalistas Érico Firmo, Carlos Mazza e Gualter George, que discutiram as pesquisas divulgadas nos dias anteriores ao pleito e analisaram as estratégias adotadas por personalidades políticas de destaque no estado.

A programação seguiu com o O POVO News, conduzido por Ítalo Coriolano e Marcos Tardin, a partir das 15h. A transmissão se estendeu até as 20h, passando pelo fechamento das urnas e pela apuração dos resultados.

O acompanhamento dos resultados incluiu não apenas a apuração em Fortaleza e Caucaia, mas também uma análise das disputas em outras capitais, como São Paulo, Natal, Manaus e Porto Alegre. Em entrevista, especialistas como o cientista político Alexandre Landim e o advogado Alberto Rollo discutiram questões ligadas à legislação e aos possíveis impactos de denúncias de crimes eleitorais, além de comentários sobre estratégias eleitorais e o uso de redes sociais durante o pleito. O advogado Luiz Augusto D'Urso, especialista em crimes cibernéticos, abordou a crescente relevância da segurança digital nas campanhas políticas.

A programação contou com a participação dos comentaristas Plínio Bortolotti, Henrique Araújo, Gualter George e Carlos Mazza, além do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, que relatou diretamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os desdobramentos e as novidades sobre o andamento das eleições.

A cobertura do segundo turno marca o encerramento de uma série de ações do O POVO, que desde o início da pré-campanha ampliou seu escopo de cobertura política. Diariamente, o jornal disponibilizou duas edições do programa O POVO News, às 8h e 18h, que, de segunda a sexta-feira, cobriram as principais notícias sobre política no Ceará e no Brasil.

O podcast Jogo Político também passou a ser transmitido em formato diário, proporcionando análises aprofundadas dos principais acontecimentos eleitorais em Fortaleza e outras regiões do estado.

O primeiro turno também contou com uma cobertura ao vivo robusta, com a presença de correspondentes em várias capitais e cidades importantes. Além das eleições municipais em Fortaleza e Caucaia, o jornal acompanhou as disputas em Recife (PE), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Belém (PA), com reportagens e análises regionais que enriqueceram a compreensão do cenário político no país.

Outro diferencial foi a atuação integrada dos colunistas regionais, que, além de acompanhar as disputas municipais, contribuíram com análises sobre o contexto político local em diversas áreas. Entre eles, Fernando Castelo Branco e Luciano Cesário cobriram as eleições no Cariri, Rodrigo Melo em Sobral e Honório Barbosa no Centro-Sul, enquanto Emanuel Freitas trouxe uma perspectiva das eleições em Caucaia e Maracanaú.

A cobertura histórica também foi marcada pelo uso de tecnologias avançadas, como gráficos em tempo real e análises estatísticas dos resultados, oferecendo aos leitores um panorama claro e detalhado do andamento das eleições. O POVO contou com equipes técnicas e de apoio, que possibilitaram a transmissão em várias plataformas, além de equipe de jornalistas e editores que garantiram uma produção de qualidade, ética e agilidade na entrega de informações ao público.

Momentos de destaque da cobertura 2024

Debates - Fortaleza

No primeiro turno, o debate entre os candidatos à prefeitura de Fortaleza foi transmitido em 27 de agosto pelo canal oficial de O POVO no YouTube e pela rádio O POVO CBN. Sob a mediação do jornalista Ítalo Coriolano, os candidatos José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (PSOL) participaram de quatro rodadas de perguntas e respostas, incluindo réplicas e tréplicas. O formato permitiu embates diretos em temas livres e com sorteio de pautas específicas. O debate também incluiu uma pergunta da produção e o espaço para considerações finais dos candidatos. As principais repercussões foram destacadas no portal, no jornal impresso e nas redes sociais de O POVO.



Debates - Cariri



O POVO CBN Cariri realizou uma série de debates entre os concorrentes às prefeituras dos três maiores municípios da região do Cariri, com mediação do jornalista Luciano Cesário. No dia 20 de agosto, Antônio Neto (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT) discutiram suas propostas para Barbalha. No dia seguinte, Dr. Aloísio (União), André Barreto (PT) e Lucas Brasil (PSDB) participaram do debate em Crato. A série foi concluída em 22 de agosto com o encontro entre Fernando Santana (PT) e Glêdson Bezerra (Podemos), de Juazeiro do Norte. Estavam presentes apenas representantes de partidos com pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional até 20 de julho, conforme as regras da Justiça Eleitoral.



Sabatinas - Rádio

A Rádio O POVO CBN realizou uma série de sabatinas com os nove candidatos à prefeitura de Fortaleza durante o programa O POVO no Rádio, proporcionando aos eleitores das propostas de cada concorrente. A sequência das entrevistas, que se iniciou em 2 de setembro, foi definida por sorteio. Ao longo da série, passaram pelo estúdio da rádio Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT), Técio Nunes (PSOL), Chico Malta (PCB), André Fernandes (PL), George Lima (Solidariedade) e Eduardo Girão (Novo), cada um com um espaço para apresentar suas ideias e responder a questões relevantes para a população.





O POVO News - André Fernandes

No dia 17 de outubro, durante o segundo turno das eleições, o programa O POVO News realizou uma sabatina com o candidato André Fernandes (PL). A entrevista foi conduzida pelo jornalista Marcos Tardin e contou com a participação dos jornalistas e colunistas do O POVO, Carlos Mazza e Henrique Araújo, além da editora de Economia, Beatriz Cavalcante, e da jornalista Sara Oliveira. Rachel Gomes liderou a repercussão da entrevista. A edição também apresentou os resultados da segunda pesquisa Datafolha de Fortaleza para o segundo turno, destacando o cenário eleitoral naquele momento entre Fernandes e Evandro Leitão.

Jogo político



A partir de 22 de julho até o final das eleições, o podcast Jogo Político, do O POVO, passou a apresentar edições extras, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 14 horas. Originalmente veiculado semanalmente desde 2018, o programa, com a participação de jornalistas do O POVO, oferece um bate-papo que combina informação, análise, opinião e interação com o público. Com foco nas eleições em todo o Brasil, especialmente em Fortaleza e nos principais municípios do Interior do Ceará, o podcast discutiu candidatos favoritos, pesquisas eleitorais e o papel dos principais atores políticos.



O POVO News - cobertura do dia da eleição



Na tarde desse domingo de segundo turno, O POVO News iniciou sua cobertura às 15h, sob a condução dos jornalistas Ítalo Coriolano e Marcos Tardin, e se estendeu até as 20h, abrangendo o fechamento das urnas e a apuração dos resultados. O programa ofereceu uma análise abrangente das disputas em diversas cidades, com destaque para Fortaleza e Caucaia. Os comentaristas Plínio Bortolotti, Henrique Araújo, Gualter George e Carlos Mazza contribuíram com análises sobre o cenário eleitoral. Além disso, o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, diretamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relatou os principais desdobramentos e novidades do processo eleitoral em tempo real.