Polícia investiga suposta prática de maus-tratos animais praticados por Inspetor Alberto

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) instaurou inquérito nesse domingo, 27, para investigar possível ocorrência de maus-tratos animais cometida pelo vereador Inspetor Alberto (PL). A informação foi confirmada pelo delegado geral Márcio Gutiérrez.

A situação se deu após circular em aplicativo de mensagens e nas redes sociais um vídeo em que o parlamentar, que é aliado do candidato derrotado André Fernandes (PL), é visto carregando um porco pelas orelhas e proferindo ameaças ao animal, que é associado ao sobrenome do prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

"A Polícia Civil tomou conhecimento da circulação desse vídeo e vai tomar todas as medidas necessárias para apurar o fato. Para apurar crimes de maus tratos e quaisquer outros relacionados, inclusive de meio ambiente", explicou Gutiérrez.

Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma blusa da Seleção Brasileira de Futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André, dizendo "você vai para a panela". Em um trecho, o vereador carrega e derruba o porco. Em seguida, coloca o joelho direito na parte superior do animal, e profere: "Vê se aguenta aí, leitão". Logo após, o aliado de André ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho". A data se refere à ao dia marcado para realização do segundo das eleições municipais.

Procurado pelo O POVO, Inspetor Alberto afirmou não saber quem filmou e publicou o vídeo, nem quando as imagens ocorreram. "Se botaram na minha página, é mentira. Não tenho nada a ver", disse. O vereador contou que a situação do vídeo não seria recente e ocorreu em um "final de semana em que tinha que pegar um porco para abater", embora não lembre quando aconteceu. "Um cara de 74 anos… Não me lembro quando foi", justifica.

Inspetor Alberto também afirmou que agiu de tal forma com o porco porque "o bicho era brabo mesmo". Ele acrescentou que teve que pegar o porco "como pega qualquer porco". O vereador reforçou não ter tido "nenhuma intenção" de maltratar o bicho.

Ele também julgou a circulação do vídeo como estratégia política. "Se esse vídeo, alguém estava rodando, por que foram botar só hoje, nas eleições?". "Estão usando isso de má-fé. Porque se essa pessoa gravou isso, que faz é tempo, por que só postaram agora? Estão usando politicamente contra mim. Eu já fui reeleito, querem atacar a quem?", concluiu.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), criticou o vídeo, considerando "mais um absurdo" do parlamentar. O vereador Gabriel Aguiar (Psol) realizou um boletim de ocorrência (BO) contra o Inspetor Alberto durante a tarde do domingo. "Isso sem falar na ameaça de morte dele contra o Evandro. Chega de só assistir. Ele vai responder em todas as instâncias. Já ultrapassou todos os limites", escreveu o vereador nas redes sociais. O deputado federal Célio Studart (PSB) também afirmou em suas redes sociais que está formalizou uma denúncia à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da (PC-CE).

Colaboraram os repórteres Mateus Brisa, Ana Luiza Serrão e Bárbara Mirele/Especial para O POVO