Foto: Fco Fontenele TODOS os candidatos a prefeito de Fortaleza participarão das sabatinas

No primeiro turno, o debate entre os candidatos à prefeitura de Fortaleza foi transmitido em 27 de agosto pelo canal oficial de O POVO no YouTube e pela rádio O POVO CBN. Sob a mediação do jornalista Ítalo Coriolano, os candidatos José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (PSOL) participaram de quatro rodadas de perguntas e respostas, incluindo réplicas e tréplicas. O formato permitiu embates diretos em temas livres e com sorteio de pautas específicas. As repercussões foram destacadas nas mídias do O POVO.