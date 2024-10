Três cidades

Foto: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO Juazeiro, CE, BR 22.08.24 -Debate entre candidatos a prefeito de Juazeiro Fernando Santana e Glêdson Bezerra, promovido pela CBN CARIRI (JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO)

O POVO CBN Cariri realizou uma série de debates entre os concorrentes às prefeituras dos três maiores municípios da região do Cariri, com mediação do jornalista Luciano Cesário. No dia 20 de agosto, Antônio Neto (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT) discutiram suas propostas para Barbalha. No dia seguinte, Dr. Aloísio (União), André Barreto (PT) e Lucas Brasil (PSDB) participaram do debate em Crato. A série foi concluída em 22 de agosto com o encontro entre Fernando Santana (PT) e Glêdson Bezerra (Podemos), de Juazeiro do Norte.