Após eleição dividida, Evandro Leitão fala em governar para todos e define prioridades

Foto: FCO FONTENELE PREFEITO eleito, Evandro Leitão (PT) foi entrevistado no O POVO News e na Rádio O POVO CBN

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foi entrevistado nesta segunda-feira, 28, na Rádio O POVO CBN e no programa O POVO News, edição especial. Um dia após a vitória sobre André Fernandes (PL) que o levará ao Paço Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025, o petista destacou o desejo de governar para todos, após uma eleição dividida na Capital. Evandro também elencou prioridades de seu governo.

“Para além dos 716 mil votos que me foram conferidos, que eu tive a honra de recebê-los, eu quero dizer para todo a população fortalezense: a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos governar para toda a população, para toda a cidade, nós vamos governar para os 2 milhões e meio de pessoas que moram aqui, vamos governar da Beira-Mar até o Jangurussu”, reforçou nas considerações finais de sua entrevista ao O POVO News.

Evandro Leitão e André Fernandes tiveram uma diferença na disputa pela Capital do Ceará de 0,76 pontos percentuais, que representam 10.838 votos. O candidato do PT foi eleito com 50,38%, contra 49,62% de Fernandes.

O novo gestor municipal ainda destacou o desejo de ser um “prefeito presente” na vida da população da Capital. O termo “ausência” foi bastante utilizado na campanha eleitoral de Leitão para falar sobre a gestão do prefeito José Sarto (PDT), derrotado no primeiro turno.

“Um prefeito presente na vida de vocês, que possa estar escutando, dialogando e construindo políticas públicas com vocês”, falou, direcionado para a população de Fortaleza.

Prioridades da gestão municipal

Evandro Leitão também elencou as suas prioridades na gestão municipal e disse que irá trabalhar com foco especial em três áreas: saúde, educação e geração de emprego e renda, com objetivo de reduzir as desigualdades sociais da Capital. “Esse tripé vai ser o que vai me dar a devida estrutura para que a gente também possa atuar nos demais eixos temáticos”, explicou.

Para ele, na saúde será necessário uma avaliação da estrutura e “botar para funcionar” o serviço, assim como ampliar a rede de atendimento familiar, buscando um trabalho preventivo, e o aumento das unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs).

Na área da educação, o seu compromisso é na ampliação de escolas de tempo integral. Leitão reforçou o desejo de fazer Fortaleza “a cidade da educação”. Ele também garantiu que irá zerar a fila de creches e citou a implantação de centros educativos infantis.



“Nós vamos fazer uma forte parceria com o Ministério da Educação, tanto para ampliar as escolas de tempo integral, como também, para nós acabarmos, durante os quatro anos do nosso mandato, as filas de creche em Fortaleza, (...) e para isso iremos implantar os centros de educação infantil”, afirmou.

Sobre geração de emprego e renda, Leitão listou como prioridade a capacitação de jovens e mulheres, com acesso a crédito, além da requalificação do Centro da cidade e da avenida Monsenhor Tabosa. Ele ainda falou da ampliação do programa Aluguel Social e do objetivo de fazer um polo hoteleiro na Praia do Futuro, assim como descentralizar os polos gastronômicos e o Réveillon.

Fim da Taxa do Lixo?

Questionado sobre a promessa do fim da Taxa do Lixo, o prefeito eleito garantiu que este será o seu primeiro ato na gestão, e que irá encaminhar o pedido para análise da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que deve debater o assunto em fevereiro, quando voltar do recesso.

A segurança pública também foi tema e Leitão afirmou que irá “integrar a Guarda Municipal com o Governo Estadual e Federal”, além de implementar o “pelotão” da força para todas as regiões de Fortaleza, que realizará “operações integradas”. O novo prefeito contou que irá chamar cerca de 500 concursados da Guarda Municipal e que irá avaliar a necessidade de um novo concurso público.

Sobre o assunto, ele ainda reforçou a criação de “um grande programa” de iluminação pública, além de ações preventivas, como o fortalecimento e a ampliação dos Cucas.

Evandro promete dar mais autonomia às regionais no estilo das "prefeiturinhas" de Juraci

As "prefeiturinhas", um símbolo das gestões do ex-prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães, devem voltar de forma semelhante no futuro governo de Evandro Leitão (PT). O petista eleito afirmou nesta segunda-feira, 28, que irá mudar os conceitos das regionais, visando mais autonomia para as pastas.

"O secretário de uma regional não tem capacidade ou não tem autonomia para fazer uma troca de uma luminária, para fazer uma capinação, para fazer uma recuperação de uma pavimentação. Então isso não tem cabimento. Isso tudo fica centralizado em uma secretaria para que ela possa startar os processos. Isso não tem sentido", disse em entrevista à Rádio O POVO CBN.

Hoje, Fortaleza tem 12 Secretarias Executivas Regionais, que funcionam para os territórios divididos, mas que precisam passar por outras pastas da gestão para implantar medidas e ações. De acordo com Evandro, elas passaram a ter liberdade para resolver questões de zeladoria.

Criadas em 1997 na gestão Juraci Magalhães (1997-2004), as Secretarias Executivas Regionais eram tidas por "prefeiturinhas". Elas chegavam a gerir hospitais e escolas dos bairros nos quais atuavam, além de tocar obras nos setores.

Confira:

"Cada secretaria terá autonomia para resolver os problemas da zeladoria da cidade. Uma prefeitura onde o seu secretários não podem resolver o problema de zeladoria que é o básico de um prefeito. A cidade limpa, uma boa iluminação, isso é o básico. E se você não tem um secretário com autonomia para realizar, ou troca ou tá tudo errado. E ao meu ver está errado", explicou.

"Eu vou dar autonomia, assim como era no passado e cobrar", declarou em referência ao sistema feito por Juraci. "Porque o que a população quer é resultado, é o produto final", completou.



Evandro buscará vereadores eleitos que não estão em sua base: "A eleição passou"

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse nesta segunda-feira, 28, que irá buscar diálogo com os vereadores eleitos neste pleito, mas que não fazem parte de sua base nem declaram apoio a ele no 2º turno. Atualmente, o petista tem 23 parlamentares em seu arco de alianças, mais da metade dos 43 vereadores que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tem.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, Evandro afirmou ainda a eleição "passou" e que tentará unir a capital cearense com diálogo, para isso, é importante a aproximação com a Câmara Municipal.

"Só existe uma forma de nós nos aproximarmos e termos uma relação harmoniosa com as pessoas, é através do diálogo, da escuta, da humildade. Não somos os donos da verdade", disse em alusão a disputa acirrada. Ele foi eleito com 10,8 mil votos de diferença para André Fernandes (PL) na eleição mais acirrada da história da Capital.



Confira:

"Nós vamos escutar muito as pessoas. Nós vamos dialogar, construir, desde a Câmara Municipal onde são os legítimos representantes da população fortalezense. Onde nós precisamos ter uma Câmara que vote todas aquelas mensagens e projetos que vão impactar e transformar a vida das pessoas", declarou Evandro.

Apesar do clima de tensão e embate forte entre as candidaturas desde o primeiro turno, Leitão afirmou que as diferenças e as críticas devem ser deixadas de lado. "(A) eleição passou, agora é olhar pra frente sempre na perspectiva do bem e da coletividade", pontuou.



Evandro quer colocar faixa exclusiva para motos e defende mudanças na av. Bezerra de Menezes

Prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) prometeu realizar mudanças na mobilidade urbana da Capital em sua gestão. Entre algumas, a criação da "Faixa Azul", um corredor exclusivo para motocicletas, e a diminuição do BRT da avenida Bezerra de Menezes.

Tais propostas foram enfatizadas nesta segunda-feira, 28, em entrevista à Rádio O POVO CBN. Ao contar sobres projetos, o prefeito eleito explicou que tais medidas serão feitas a partir de estudos com profissionais e técnicos da área.

Sobre a Faixa Azul, Evandro afirmou que cerca de 36% dos veículos de Fortaleza são motos, portanto deve ter um olhar focado no público para facilitar a mobilidade e também evitar acidentes.

"Nós temos que fazer algo para que dê mais conforto e segurança para esse segmento. Por isso eu irei implantar corredores de motos, chamada Faixa Azul, para dar mais conforto e mais segurança e evitar que se acarrete tantos problemas relativo a acidentes", disse.

"Obviamente que nós vamos pegar pessoas, profissionais para fazer esses estudos e saber onde é que a gente vai poder implantar. Mas nós iremos sim implantar a Faixa Azul em Fortaleza", afirmou.



Avenida Bezerra de Menezes

Evandro também declarou que já se reuniu com arquitetos e urbanistas para tratar de temas referentes à mobilidade urbana da capital cearense. Segundo ele, os profissionais passaram algumas situações a se tratar, sendo o caso da avenida Bezerra de Menezes uma delas. O petista apontou que não há necessidade serem duas faixas na BRT, causando um tráfego maior nas demais faixas.

"Existe estudos dessas pessoas no sentido de que a faixa de ônibus onde você pega ali duas faixas para ônibus onde não há essa necessidade. Termina sobretudo em horários de pico, início da manhã, final da tarde quando termina o expediente, você termina tendo um fluxo enorme", destacou.



"Desde o início mostrou muita vocação", diz Domingos sobre sua filha Gabriella

A família Gomes de Aguiar tem uma história política há muitos anos no Ceará e terá uma participação maior ainda em Fortaleza com a eleição de Gabriella Aguiar (PSD), futura vice-prefeita da quarta maior capital do Brasil.

Em seu primeiro mandato de deputada estadual, ela é filha da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD) e do presidente estadual do PSD, Domingos Filho. Este último destacou que ela sempre teve vocação e cresceu rapidamente na política.

"A Gabriella, embora praticamente estreante na vida pública, como deputada em primeiro mandato, mas já demonstrou desde o início muita vocação e passou a ser enxergada dentro do espaço da política de Fortaleza", disse nesta segunda-feira, 28, ao O POVO.

"Dentro do parlamento fez acontecer, como deputada foi a que mais apresentou e aprovou projetos na Assembleia Legislativa. E ser mulher, médica geriatra, é um conjunto de fatores que levaram a ser escolhida candidata a vice-prefeita", completou.



Aliança com "time histórico"

Nas eleições estaduais de 2022, Domingos Filho foi vice na chapa em que tinha o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) candidato a governador do Ceará. O presidente estadual do PSD, hoje na base do Governo Elmano de Freitas (PT), afirmou que não mudou de lado e não tem ligação com o racha entre PT e PDT.

"Na verdade não é outro lado, nós sempre fomos aliados do Cid nas duas eleições pra governador, aliado do Camilo nas duas eleições pra governador. Nessa eleição de 2022 nós fomos em uma aliança que a principio estava todo mundo junto", disse.



Domingos contou que passadas as eleições, Elmano de Freitas, bem como Camilo Santana e Cid Gomes o procuraram para reagrupar o que ele chamou de "time histórico que sempre esteve junto".

"O PDT em parte atendeu a este chamamento e outra parte não. O Roberto Cláudio o Sarto, muito mais pela condição de Fortaleza, não aceitou essa recomposição, o PSD sim. Então o lado histórico que nós sempre estivemos juntos foi esse, que está o PDT também", explicou.