Caucaia: Naumi diz retornar mais experiente e define saúde como prioridade na gestão

Foto: FÁBIO LIMA NAUMI voltará à Prefeitura de Caucaia após quatro anos

O prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), afirmou em entrevista à Rádio O POVO CBN na tarde desta segunda-feira, 28, que retorna ao Executivo municipal mais experiente e que irá se dedicar com "muita responsabilidade" ao povo de Caucaia. Quanto às prioridades de seu governo, ele afirmou que a saúde está em primeiro lugar.

Ao andar pelas ruas, ele disse que ouviu da população o apelo e pretende focar em garantir a melhoria do serviço prestado à população. Naumi explicou que quer destinar 100% do valor arrecadado com o imposto de IPTU para a saúde municipal. “Foi o que eu fiz quando era prefeito de 2017 a 2020. Não é o suficiente esse recurso para cobrir a saúde, mas ajuda muito” argumentou.

Quando indagado sobre profissionais a mais para auxiliar na gestão tanto em saúde quanto nas outras áreas de governo, Naumi defendeu que não irá inchar a máquina com servidores. “Não adianta eu colocar muitos profissionais para trabalhar se vai faltar remédio em posto de saúde. Temos que pensar em ter profissionais, saber administrar e com a experiência que tenho hoje, tenho certeza que faremos bem melhor do que quando fui prefeito em 2020”, defendeu.

Caucaia foi o único município do Ceará, além de Fortaleza, onde houve disputa em segundo turno. Naumi conquistou 60,4% dos votos contra 39,6% de seu adversário Waldemir Catanho (PT). Após a confirmação de segundo turno no município, Emilia Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL), candidatos que acabaram respectivamente em terceiro e quarto lugar na disputa, declararam apoio à candidatura de Naumi.

O prefeito eleito reforçou que ainda irá conversar com todos que queiram contribuir com o seu governo, mas que não tem compromissos firmados com seus apoiadores, e diz também que irá dialogar com todos os vereadores eleitos para que formem uma base fortalecida.

“Eu quero que venham (os vereadores) se unir a esse grupo, chamar o apoio mesmo que não seja aliado, mas que seja a favor do povo de Caucaia. Quero ter um bom diálogo” afirmou.