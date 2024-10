Eleição para presidente da Câmara agita vereadores, Ronaldo já se coloca e outros são cogitados

Foto: FÁBIO LIMA PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

Dois dias após o fim das eleições de 2024, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) já começou a repercutir o resultado das urnas e a projetar, nos bastidores, o cenário para 2025. Inclusive as pretensões de vereadores em disputar a Presidência da Casa. Nos corredores, nomes já se apresentam ou são citados. A definição da composição da nova Mesa Diretora da CMFor ocorre no início do ano que vem.

Nesse contexto, o vereador Ronaldo Martins (Republicanos) já se coloca publicamente como pré-candidato a presidente da CMFor, vaga hoje ocupada pelo vereador Gardel Rolim (PDT), aliado do prefeito José Sarto (PDT) que apoiou o candidato derrotado André Fernandes (PL) no 2º turno contra Evandro Leitão (PT) no pleito.

Ronaldo disse já ter conversado com a liderança estadual do Republicanos, o ex-senador Chiquinho Feitosa, e que lhe foi garantida uma reunião com o prefeito eleito, Evandro Leitão, para discutir a viabilidade de seu nome na disputa pela Mesa Diretora. O Republicanos compõe aliança estadual com o PT.

“Conversei com o presidente Chiquinho, ele disse que teremos uma conversa com o prefeito eleito Evandro Leitão. Teremos conversas com outros partidos também e, agora, iniciamos as conversas com os outros vereadores. Sem atropelamento, sem querer por querer. Estamos colocando o nome à disposição porque queremos avançar”, revelou.

O parlamentar reforçou sua experiência como algo que lhe daria musculatura para disputar a Presidência. “A experiência que adquiri com os mandatos como deputado estadual e federal. Estou no terceiro mandato de vereador. Essa bagagem poderá contribuir muito para a gestão. A Casa precisa avançar, dar condições aos vereadores de legislar, não apenas apresentar projetos por apresentar. Precisa de um presidente que vá ao Executivo discutir com prefeito e secretários a importância de aproveitar bem as ideias”.

Nos bastidores, outros nomes são citados como prováveis ou possíveis postulantes, seja pela experiência ou pela proximidade com o grupo político eleito. Gardel Rolim pode se candidatar à reeleição, o que seria natural já que ocupa o cargo. Entretanto, pesa contra ele o resultado da eleição e o tamanho projetado da base do prefeito eleito Evandro Leitão, que deve se opor ao nome de Rolim pelo apoio a Fernandes no 2º turno.

Adail Jr. (PDT) é outro nome ventilado, como uma forma de atrair a sigla para a base da Prefeitura e manter a sigla em destaque. Adail foi um dos dois vereadores, dos oito eleitos pelo PDT, que optou por apoiar Evandro no segundo turno. O parlamentar disse ao O POVO que está “cedo” para discutir eleição no Legislativo.

Leo Couto (PSB) também é lembrado em conversas com seus pares. Questionado sobre a possibilidade, o parlamentar disse ao O POVO que está cedo para falar em eleição da Mesa Diretora, mas não recusou a possibilidade.

“Fomos vitoriosos (na eleição), mas acho que haverá um momento oportuno para discutir. A gente vai dialogar (...) Com relação a composição da Casa, vamos conversar com o prefeito eleito, com lideranças e vereadores. Estou aqui para contribuir, somar e no momento oportuno a gente se pronuncia”, disse.