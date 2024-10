Fernando Santana defende PT no diálogo para sucessão de Evandro na presidência da Alece

Foto: Paulo Rocha/Alece Fernando Santana (PT) é o 1º presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e irá assumir com a saída de Evandro Leito, eleito prefeito

Com a vitória de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza, haverá dança de cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Isso porque o agora prefeito eleito é presidente da Casa e outro deputado deve assumir o cargo. Fernando Santana (PT), que perdeu a disputa em Juazeiro do Norte, é o primeiro vice-presidente da Casa e vai assumir o posto.

Ele vai ficar na vaga até o término do mandato da mesa diretora, em 1º de fevereiro de 2025. Caso Evandro deixasse a presidência a mais de quatro meses do término do mandato da mesa, os parlamentares fariam nova eleição para a vaga. O nome de Fernando foi defendido para assumir a vaga na próxima eleição.

Em entrevista ao jornalista Luciano Cesário, da Rádio O POVO CBN Cariri, nesta segunda-feira, 28, o parlamentar afirmou que "ainda é cedo" para tratar da sucessão de Evandro na Alece, mas defendeu que o PT e a base de partidos aliados ao Governo do Ceará têm legitimidade para ocupar a vaga.

Apesar da cautela, Fernando Santana assumirá, em janeiro, interinamente a cadeira de presidente da Alece. Posição, relembrou, que já assumiu quando o então presidente José Sarto (PDT) assumiu o Executivo municipal.

"Irei assumir eventualmente, eventualmente não, com toda certeza a presidência da Assembleia durante o mês de janeiro, mas eu ainda não estou falando sobre a eleição da Assembleia. Eu acho que ainda está cedo, agora é o momento de comemorar a vitória do Evandro Leitão. Eu falei isso após o primeiro turno, queríamos focar na eleição de Fortaleza, focamos", disse o parlamentar, acrescentando que o momento é, também de sentar com o correligionário para avaliar outras ações na Assembleia, como a inauguração do novo plenário.

Fernando disse, ainda, que “logo, logo” o tema será tratado e que a definição não o preocupa muito por ora. Ele também descartou ser algum problema o PT ocupar a vaga, mesmo já tendo o comando da Prefeitura de Fortaleza, do Governo do Ceará e da Presidência da República.

“Isso não é impeditivo, e nem é demais. Nós fazemos parte de um grande arco de aliança. O PT e os partidos que são alinhados, que estão aqui nesse arco de aliança, é uma composição só. Então, seja de que partido for, sendo do grupo liderado pelo governador Elmano [de Freitas], pelo ministro Camilo Santana, está todo mundo junto. Para mim, tanto faz ser do PT, como do PSB, como do partido A, B ou C. Então, assim, não acho que é nada demais. O PT tem direito, sim, de entrar nesse diálogo”, complementou.



Líder do Governo Lula, o deputado federal José Guimarães (PT) citou o nome de Fernando como opção para a vaga na presidência.