Roberto Cláudio e Sarto desejam sucesso a Evandro após vitória

Foto: FERNANDA BARROS Roberto Cláudio e Sarto desejaram sucesso a Evandro Leitão após vitória na eleição para a Prefeitura de Fortaleza

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o atual José Sarto (PDT) desejaram sucesso ao prefeito eleito Evandro Leitão (PT) nos próximos quatro anos na gestão de Fortaleza. Os pedetistas utilizaram as redes sociais para falar pela primeira vez após o resultado registrado nas urnas nesse domingo, 27. Leitão foi eleito com 50,38% e recebeu 716.133 votos, enquanto André Fernandes teve 705.295 votos e terminou com 49,62%.

Terceiro colocado na disputa, Sarto parabenizou o petista pela vitória e ressaltou estar à disposição para fazer “uma transição tranquila”. O atual gestor municipal decidiu pela neutralidade no segundo turno e não apoiou publicamente nenhuma das duas candidaturas.

“Parabéns ao Evandro Leitão, eleito o próximo prefeito de Fortaleza, resultado de um processo democrático que expressa a vontade da nossa gente. Desejo sucesso nessa nobre missão de servir aos fortalezenses. Estou à disposição para fazer uma transição tranquila para que nenhum serviço e política pública sofra prejuízos no andamento e para que ele possa iniciar o seu governo com conhecimento detalhado de toda a estrutura administrativa”, escreveu.

Já Roberto Cláudio escolheu apoiar Fernandes na segunda fase da disputa, decisão que gerou reações de políticos cearenses. Nesta segunda, RC desejou a Evandro “sucesso na nova missão” e também criticou a atuação do PT no Ceará, afirmando que continuará realizando “uma oposição responsável”.

“Ao prefeito eleito, Evandro Leitão, desejo sucesso na nova missão. Eu seguirei minha tarefa de realizar uma oposição responsável, atenta e crítica ao fraco governo do PT no Ceará, e estarei vigilante para que o PT, aqui em Fortaleza, não promova retrocessos em políticas públicas vitoriosas que foram construídas em nossa capital ao longo dos últimos 12 anos!”, afirmou.

O ex-prefeito também parabenizou o candidato do PL “pela bela campanha” e elogiou a performance de Fernandes no segundo turno. O pedetista considerou que, apesar de André não ter saído vitorioso “por muito pouco”, o deputado teve “uma importante conquista política ao enfrentar uma máquina tão poderosa”.

“Parabenizo o deputado federal André Fernandes pela bela campanha que ele liderou com muita habilidade durante este segundo turno, agregando apoios, novos horizontes e ideias ao seu projeto. Teve uma excelente performance nos debates e realizou uma linda campanha pelas ruas de Fortaleza, compartilhando com muita alegria e leveza a sua mensagem de coragem para mudar. Infelizmente, por muito pouco, não saiu vitorioso na eleição, mas certamente obteve uma importante conquista política ao enfrentar com tanta força uma máquina tão poderosa”, considerou.