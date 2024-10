Arthur Lira confirma apoio a Hugo Motta para sucedê-lo

Foto: Marina Ramos / Agência Câmara LIRA declarou apoio a Higo Motta

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou ontem o apoio formal à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para a sua sucessão no cargo em 2025. O pronunciamento foi feito na residência oficial, ao lado de outros líderes partidários, como Dr. Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Lira disse buscar a "convergência" e que Motta seria o postulante com mais condições para isso. Segundo o presidente da Câmara, Motta "vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados, seguindo esta mesma receita que tantos bons frutos deu ao Brasil: respeito ao plenário, cumprimento da palavra empenhada e busca incessante por convergência".

O presidente da Câmara chamou de "amigos de vida" os adversários de seu candidato, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e o do PSD, Antonio Brito (BA).

Lira e Motta têm trabalhado para consolidar o apoio do PT. A sigla ainda não definiu sua posição, mas já sinalizou que a tendência é compor com o postulante do Republicanos. (Agência Estado)