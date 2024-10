Bolsonaro confirma apoio de Ciro a André e diz querer conversar com pedetista

Foto: FÁBIO LIMA FERNANDES evitou associar própria imagem a Bolsonaro durante a campanha

Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 29, que a estratégia de não aparecer na campanha de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza, foi do próprio ex-presidente. Ele também confirmou que Ciro Gomes (PDT) estava apoiando a campanha do bolsonarista. O correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, acompanhou o momento.

"A estratégia foi minha, não foi dele. Abrindo o jogo aqui, começou o Ciro apoiando ele, a esquerda apoiando, se eu fosse lá na reta final, poderia atrapalhá-lo, então eu deixei ele ficar livre, leve e solto", afirmou Bolsonaro durante entrevista coletiva.

André Fernandes ficou em segundo lugar na disputa pela capital cearense, obtendo 49,62% dos votos, contra os 50,38% de Evandro Leitão (PT), prefeito eleito no último domingo, 27. Foram menos de 11 mil votos de diferença.

Sobre a disputa, Bolsonaro ressaltou que toda a "velocidade inicial" de André Fernandes foi construída com ele. O deputado federal cearense construiu carreira política ligada à figura do ex-presidente e já chegou a se autointitular de "01 do Bolsonaro". Bolsonaro participou de uma carreata em Fortaleza como primeiro ato de campanha de Fernandes, mas depois foi 'apagado' na candidatura.

"Continuamos amigos e eu fico muito feliz que uma jovem liderança, dessa de direita, despontando no Nordeste", completou.

Questionado sobre se já conversou Ciro Gomes, Bolsonaro afirmou que não, apesar de destacar que tem "curiosidade de conversar com ele um dia". "Não sei se ele gostaria de conversar comigo", afirmou, no entanto.

A ausência de Bolsonaro da campanha de André Fernandes foi citada por adversários. Aliados do candidato do PL, como o presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto, saíram em defesa do então candidato e negaram o 'apagamento'.

