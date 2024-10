Eunício diz que Camilo é sucessor "natural" de Lula

Foto: O POVO News Eunício Oliveira diz que Camilo Santana é sucessor natural de Lula na presidência

O deputado federal cearense e ex-presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB) avaliou, em entrevista ao programa O POVO News 1ª edição desta terça-feira, 29, que Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação, seria o sucessor "natural" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o chefe do Executivo decida não disputar a presidência em 2026.

"O que eu quero dizer é que, se o presidente Lula, e essa avaliação não é minha, essa avaliação é ampla, política, daqui dos bastidores de Brasília, que se o presidente Lula não for candidato a Presidência da República, naturalmente, estou falando naturalmente, o candidato que substituirá o presidente será o ministro Camilo Santana", disse o deputado e ex-presidente do Senado.

Segundo Eunício, o ex-governador do Ceará e atualmente ministro do Governo Lula, Camila Santana tem "demonstrado equilíbrio, mostrado que a força da população não está no discurso radical de A ou de B".

O deputado destacou também o trabalho em conjunto entre o PT o MDB. "Os partidos sempre tiveram uma simbiose na defesa dos mais simples, dos mais pobres", afirmou. Eunício enfatizou que o MDB nunca é um partido de "centro para a esquerda, nunca de direita".

Na entrevista, o deputado disse que sempre votou em Lula e que se o presidente decidir pela reeleição, contará com o apoio do MDB. (Rogeslane Nunes/especial para O POVO)