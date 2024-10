Inspetor Alberto é multado por maus-tratos a animais após vídeo com porco

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), por meio da Diretoria de Fiscalização, multou o vereador reeleito de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) por maus-tratos a animais. Após repercussão do vídeo em que o parlamentar aparece pegando um porco pelas orelhas e proferindo palavras de ameaças, fazendo alusão à candidatura do então candidato Evandro Leitão (PT), o aliado de André Fernandes (PL) deverá pagar R$ 3 mil.

“Desgraçado, você vai para a panela dia 27”, brada Alberto no vídeo. Em dado momento, o animal é imobilizado com um dos joelhos do Inspetor na região do pescoço.

Por meio de nota na tarde desta terça-feira, 29, a Semace divulgou que o vídeo foi analisado e a pasta constatou a "infração ambiental administrativa" e expor ao "perigo e saúde física ou psíquica e ao bem-estar do animal", por dolo ou culpa, previsto na Lei Estadual nº 17.729/2021.

Além disso, informa que a investigação seguirá por meio da Polícia Civil e no Ministério Público do Ceará (MPCE), por configurar também crime ambiental. O vereador prestou esclarecimentos na manhã dessa terça-feira, 29, na Delegacia Especializada do Meio-Ambiente (DPMA).

O vereador Gabriel Biologia (Psol) divulgou também que está sendo protocolado um pedido de cassação do mandato do Inspetor Alberto. Ao lado das vereadoras Adriana Almeida (PT) e Adriana Geronimo (Psol), ele argumenta que a atitude é "incompatível com a atividade parlamentar". Além desses vereadores, outros sete deputados estaduais assinaram a representação.

No domingo, 27, Gabriel registrara um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o Inspetor Alberto devido ao vídeo. No mesmo dia, a Polícia Civil (PCCE) abriu inquérito para averiguar possíveis maus-tratos ao animal que aparece na cena.

Na última segunda-feira, 28, o deputado federal cearense Célio Studart protocolou um pedido de cassação para o mandato do vereador, que foi eleito pela segunda vez para o cargo no pleito deste ano. “É inaceitável que pessoas que defendem e praticam maus-tratos a animais ocupem cargos que deveriam ser dedicados ao bem-estar da sociedade, do meio ambiente e dos seres vivos”, disse o deputado.

Célio disse ainda que é preciso garantir que as instituições sejam representadas por membros que “prezam pela dignidade de todos os seres vivos”.