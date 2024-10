Único prefeito eleito pelo PT em capital, Evandro é recebido por Lula no Palácio do Planalto

Foto: Reprodução / X (ex-twitter) Evandro Leitão Evandro se reuniu com Lula, Camilo e Elmano

Prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) se reuniu nessa terça-feira, 29, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto, em Brasília. Evandro esteve no encontro acompanhado pelo ministro Camilo Santana, pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo senador Cid Gomes (PSB-CE) e pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara.

Eles foram recebidos rapidamente por Lula, que deu os parabéns a Evandro e tiraram foto. O encontro durou aproximadamente dez minutos. Em seguida, eles se encontraram rapidamente com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), que também felicitou Evandro pela vitória em Fortaleza.

"Estaremos cada vez mais unidos para transformar nossa Fortaleza numa cidade mais justa, melhor para todas e todos. Juntos seremos a Fortaleza das oportunidades", escreveu Evandro na publicação em que compartilhou registros do encontro. O post foi feito em parceria com as contas de Elmano e e Camilo.

"Com muita alegria, recebi o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, ao lado do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana. Assim como trabalhamos pelo Brasil, vamos fazer ainda mais pelo Ceará. Não combinamos as gravatas, mas acertamos na cor", publicou Lula em outra postagem em suas redes, brincando com o fato de todos os presentes na foto estarem com gravata vermelha.

A agenda, a princípio, estava marcada para esta quarta-feira, mas é o dia de uma nova bateria de exames de Lula. O presidente, então, pegou o telefone e remarcou a agenda para terça.

“Foi uma reunião de cortesia, de agradecimento. O presidente é muito agradecido pelos resultados em Fortaleza, parabenizou o candidato, parabenizou todos nós que participamos da campanha. Então, foi uma reunião de agradecimento e de compromisso que ele disse que vai ajudar muito o Evandro a ser um grande prefeito”, afirmou Guimarães ao O POVO.

Com um total de 716.133 votos, apresentando a maior votação em números absolutos da história de Fortaleza, Evandro Leitão foi o único petista eleito para prefeito de uma capital neste ano. Durante sua campanha, o postulante reforçou seu alinhamento político com o presidente, com o governador e com o ministro da Educação, destacando a importância de uma atuação conjunta.

Lula participou de dois eventos em Fortaleza em apoio à candidatura do petista. O primeiro momento aconteceu no início de agosto, com a convenção na qual foi lançada oficialmente a candidatura de Evandro Leitão, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A segunda visita do presidente foi realizada durante o segundo turno, após outros compromissos de sua agenda na Capital. Ele participou do ato de campanha realizado no dia 11 de outubro, na Praça do Ferreira. (colaborou João Paulo Biage/correspondente O POVO em Brasília)