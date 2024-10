Vice-prefeita eleita, Gabriella quer ser ponte entre população e gestão:"Sou pau para toda obra"

Foto: O POVO "Sou pau para todo obra" diz Gabriella Aguiar, vice prefeita eleita de Fortaleza

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), disse estar à disposição do futuro prefeito Evandro Leitão (PT) e falou ser “pau para toda obra” para ajudar a nova gestão municipal. A deputada também falou sobre os principais olhares que a nova gestão deve ter nas áreas da saúde na Capital, além de falar do desempenho do seu partido, que se tornou o maior no Brasil no número de prefeitos eleitos.

A vice-prefeita eleita disse estar apta para os desafios da cidade e querer ser uma ponte entre a população e a nova gestão. “Me sinto apta para qualquer desafio, o prefeito Evandro Leitão sabe que eu sou pau pra toda obra e que eu quero me manter próxima da população, fazendo sempre essa ponte, esse link entre a população e a gestão. Existem várias áreas que eu acredito que eu posso usar a minha capacidade técnica e a minha sensibilidade para ajudar a gestão”, ressaltou.

Ao ser perguntada se assumiria a Secretaria Municipal da Saúde no caso de um convite do prefeito, Gabriella, que é médica geriatra, disse ter proximidade com a saúde e com a assistência social, mas que também teria capacidade de trabalhar na educação do município.

“A gente vai ter que sentar, amadurecer, e conversar com todas as pessoas que foram parte desse projeto. Eu acredito que eu tenho uma vocação, claro, muito importante na saúde, na assistência social, também fazendo essa ligação com as pessoas sendo essa ponte com as lideranças, eu acredito que o prefeito Evandro ele também entende a minha capacidade dentro da educação já que eu venho da Escola Superior do Parlamento Cearense (da Assembleia Legislativa). Então eu realmente me sinto pau pra toda obra”, disse.

Para a vice-prefeita, a saúde merece um olhar maior da prefeitura, sendo importante, para ela, a saúde dos idosos da cidade. Segundo Gabriella, Evandro disse ter compromisso com essa parcela da população.

“A gente precisa aumentar a abrangência do Programa Saúde da Família, Fortaleza não tem 100% de abrangência. A gente precisa trazer mais especialistas para perto das pessoas para atenção básica, fortalecer a atenção secundária, trazer os centros de cuidado, de convivência de pessoas idosas. A gente precisa discutir a longa fila de pessoas que precisam sair dos hospitais, mas que não tem pra onde ir”, apontou.

A deputada explicou como quais os pontos a gestão deve olhar para a qualidade de vida da população dessa idade. “Existe a necessidade de instituições de longa permanência para pessoas idosas. Atuar em vários campos. Para aquele idoso que tem ainda sua autonomia, sua funcionalidade, é capaz de decidir por suas, ele precisa ter acesso a prevenção, exercício físico, alimentação, ao controle da menopausa e da andropausa", disse.

Em relação à educação, Gabriella falou da necessidade de zerar as filas de creche em Fortaleza, para que as mães tenham uma rede de apoio maior para se inserirem no mercado de trabalho. Segundo ela, mais de 10 mil crianças ainda precisam de creches na capital cearense.

Gabriella fala ainda da ampliação da educação em tempo integral como importante para a cidade. “As escolas em tempo integral, a gente deseja ampliar fortemente. O Ceará já tem 75% de escolas em tempo integral, a gente tem o objetivo de chegar a 100%. É um ponto muito importante para que a gente traga como meta”, finalizou ela.

Puerpério e a campanha

Gabriella fez campanha grávida de sua segunda filha, e deu à luz dois dias antes do primeiro turno do pleito. A participação, segundo ela, veio da vontade de mostrar “força feminina” durante a campanha e foi o que deu forças para continuar a campanha.

“Consegui graças ao apoio de muitas mulheres, que me apoiaram e eu senti que era o momento de mostrar a força feminina. A gravidez e o puerpério só me fortaleceram”, disse ela durante a entrevista.

A deputada conta que foi preciso conciliar os compromissos de campanha e a vida de uma mãe com a filha recém-nascida. “Eu pari dois dias antes do primeiro turno, a Sara nasceu dia 4, o primeiro turno foi dia 6, fui votar com dois dias de operada. Em seguida, a gente teve que conciliar essa agenda de campanha com o cuidado da Sara, que mantém o aleitamento exclusivo.”

Perguntada por uma ouvinte como conseguiu conciliar todos os compromissos, Gabriella destacou como uma experiência única. “Realmente poucas mulheres vão passar por isso, mas é o amor né. O amor pelas minhas filhas por acreditar que elas precisam de uma Fortaleza onde as mulheres serão respeitadas e, principalmente, que meninas serão respeitadas, me deu aquela força de leoa que toda mãe tem”, concluiu ela.

Crescimento do PSD

Ao ser questionada sobre o tamanho que o seu partido saiu do pleito, Gabriella destacou o crescimento no número de prefeituras, afirmando que o PSD tem um jeito "diferente" de realizar políticas públicas, colocando os números como um reconhecimento da população às gestões da sigla.

“O PSD no Brasil conquistou mais de 800 prefeituras, foi o partido que mais cresceu. E eu digo que isso aconteceu pelo jeito PSD de administrar, baseado em metas e resultados. E que trouxe para as pessoas políticas públicas de qualidade. E eu acho que a gente tem esse papel de ofertar a nossa garra, a nossa determinação, e nosso conhecimento de como aplicar políticas públicas de qualidade”, finalizou Gabriella.