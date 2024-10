Carmelo condena ato e diz que punição a vereador depende do PL municipal, presidido por André

Foto: FCO FONTENELE CARMELO NETO, presidente estadual do PL

Após repercussão do vídeo envolvendo o vereador Inspetor Alberto (PL) maltratando um porco, Carmelo Neto, presidente estadual do PL, afirmou que qualquer punição ao vereador, tomada no âmbito do partido, deve ser decidida por meio da comissão municipal do PL, que tem o deputado federal e ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes como presidente.

Alberto prestou esclarecimentos na última segunda-feira, 29, na Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DPMA). A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) multou o vereador em R$ 3 mil por maus-tratos a animais. Carmelo, por meio de nota, repudiou os atos do vereador e disse condenar "qualquer ato de violência contra os animais".

“Todas as decisões partidárias referentes ao caso envolvendo o vereador Inspetor Alberto são de responsabilidade da instância municipal, cabendo à comissão provisória de Fortaleza aplicar ou não qualquer tipo de sanção”, argumentou Carmelo Neto.

Inspetor Alberto esteve na linha de frente da candidatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza. O vídeo em questão seria para “intimidar” Evandro Leitão (PT), adversário da candidatura do PL.

A investigação seguirá por meio da Polícia Civil. Além disso, foi protocolado por parlamentares municipais e estaduais um pedido de cassação do mandato do vereador. O deputado federal Célio Studart (PSD) compartilhou um abaixo-assinado pela cassação.

O documento apresenta três propostas: cassação do mandato do vereador Inspetor Alberto junto à Câmara Municipal Fortaleza; pedido de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ao Ministério Público Eleitoral (MPE) para impedir diplomação do vereador; e aprovação do projeto de lei N° 3869/2024, para impedir a posse em cargos públicos de pessoas condenadas por maus-tratos a animais.